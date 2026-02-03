Ahrensburg (ots) -Die Christoph Kroschke GmbH, führender Anbieter im Bereich der Fahrzeugzulassung und deren Digitalisierung, veröffentlicht ihre umfassende Nachhaltigkeitsstrategie bis 2032. "Mit dieser Strategie setzen wir messbare Meilensteine für eine klimaneutrale Zukunft - von der E-Mobilität bis zur nachhaltigen Beschaffung. Wir bleiben kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel und machen Nachhaltigkeit zum Kern unseres bald 70.-jährigen Familienunternehmens", betont Felix Kroschke, Geschäftsführer der Christoph Kroschke GmbH.Das Dokument skizziert klare Ziele und Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), um Vorreiter in der Branche zu werden.Die Schwerpunkte der Kroschke-Strategie:Ökologische Ziele: Reduktion der Scope-1-Emissionen um 26% auf 1.068 t CO2e bis 2032 durch Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität, 100% erneuerbare Energien im Stromverbrauch und Ausbau der Kreislaufwirtschaft in der Beschaffung.Soziale Ziele: Stärkung des Engagements in Ahrensburg via Nachhaltigkeitskreis, Förderung von Gesundheit, Sicherheit, Diversität und Intensivierung der Kroschke Kinderstiftung.Governance-Ziele: Jährliche Nachhaltigkeitsberichte nach CSRD, volle Compliance und Verankerung von Nachhaltigkeit durch Nachhaltigkeitsbeauftragten und -team.Die Strategie orientiert sich an vier UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs: 3, 11, 12, 13) und integriert Nachhaltigkeit in Lieferketten und Unternehmenskultur. Philipp Muchow, Nachhaltigkeitsmanager bei Kroschke, erklärt: "Unsere Maßnahmen wie der Fuhrparkumbau und der Ausbau erneuerbarer Energien reduzieren nicht nur Emissionen, sondern stärken auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Gemeinsam mit Mitarbeitenden, Partnern und dem Nachhaltigkeitskreis in Ahrensburg treiben wir echte Veränderung voran."Felix Kroschke unterstreicht: "Wir laden alle Stakeholder ein, uns auf diesem Weg zu begleiten - Transparenz und Einbindung sind entscheidend und wir sind von kooperativen Ansätzen überzeugt." Die Strategie kann ab sofort auf der Webseite der Christoph Kroschke GmbH eingesehen werden unter https://www.kroschke.de/csr-2032Pressekontakt:Christoph Kroschke GmbHMarketing und PRE-Mail:presse@kroschke.deTel.: 04102-804-0Original-Content von: Kroschke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/6209666