© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture allianceNach dem Krypto-Absturz stabilisiert sich Bitcoin, doch Analysten warnen, dass die Erholung fragil wirkt und nur eine kurze Atempause sein könnte.Nach dem massiven Abverkauf zum Wochenstart zeigen sich der Krypto-Markt am Dienstag etwas gefasster. Bitcoin notiert am Dienstagmittag mit einem Plus von 0,6 Prozent bei rund 78.150 US-Dollar und versucht damit, sich oberhalb der zuletzt hart umkämpften Marke von 78.000 US-Dollar zu stabilisieren. Auf Wochensicht bleibt jedoch ein deutliches Minus bestehen, nachdem der Kurs zeitweise bis unter 75.000 US-Dollar gefallen war. Ethereum und XRP präsentieren sich deutlich schwächer. Beide großen Altcoins bewegen sich kaum vom Niveau des Vortages weg …Den vollständigen Artikel lesen
