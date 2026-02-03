Köln. (ots) -



Der irische Sänger Chris de Burgh ("Lady in Red") ist ein Fan des Kölner Doms. "Jedes Mal, wenn ich hier bin, gehe ich in den Dom. Es ist so ein fantastisches Gebäude, aber auch ein spiritueller Ort", sagte der Musiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Er habe den Dom am Nachmittag besucht, berichtete der Musiker, der am Montag in Köln bei einer Veranstaltung war. Zur Kölner Diskussion um Müll und Baustellen rund um die Kathedrale sagte de Burgh: "Ich habe so viele Orte in der Welt gesehen - dagegen sieht der Dom und seine Nachbarschaft doch gut aus." De Burgh plant bereits seinen nächsten Besuch in Köln: Am 14. Juli 2024 tritt er im Tanzbrunnen auf. Die Open-Air-Location bezeichnete er als eine der schönsten, die er kenne.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6209734





© 2026 news aktuell