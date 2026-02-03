Die Aktien des Zahlungsdienstleisters PayPal brechen am Dienstag um satte 15 Prozent ein! Das steckt hinter den massiven Kursverlusten bei dem Unternehmen. Die Aktien von PayPal sind am Dienstag im vorbörslichen Handel an den US-Börsen um satte 15 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt hatte. Horrorcrash bei PayPal-Aktie Konkret steigerte PayPal den Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
