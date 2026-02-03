Die PayPal-Aktie stürzt am Dienstagmittag im europäischen Handel um -15% in den Kurskeller und damit auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren. Was versaut Anlegern die Stimmung und ist hier buy-the-dip angesagt? Zahlen als Stimmungskiller Stimmungskiller am heutigen Tage war die Vorlage der Quartalszahlen, die sich als blanker Horror erwiesen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn verfehlte PayPal die Erwartungen der Analysten. Der Reihe nach: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
