Chart des Tages: AUDUSD steigt, da die RBA eine überraschend restriktive Haltung einnimmt (3. Februar 2026)

Chart des Tages: AUD/USD vor weiterem Aufwärtspotenzial

Während sich der Marktkonsens zuletzt zunehmend auf eine Zinspause der Reserve Bank of Australia (RBA) verfestigt hatte, sorgte die heutige Entscheidung für eine positive Überraschung. Zwar hatten einige große Investmentbanken weiterhin mit unveränderten Zinsen gerechnet, doch die RBA setzte ein klares Signal: Australien positioniert sich als erste große Zentralbank mit einer geldpolitischen Straffungsperspektive für 2026 - entgegen dem globalen Trend der geldpolitischen Lockerung nach dem Inflationsschub seit 2022.

- AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 - WKN: A0E4TC - Ticker: AUD/USD

Die RBA überrascht: Zinsschritt und hawkischer Ausblick

Die Reserve Bank of Australia hob den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 % an (zuvor 3,60 - Es handelt sich um die erste Zinserhöhung seit Februar 2024. Noch vor wenigen Monaten dominierten Erwartungen weiterer Lockerungen, doch eine deutliche hawkische Wende Ende 2025 ließ die Wahrscheinlichkeit dieses Schritts zuletzt auf rund 80 - steigen.

Die RBA begründete ihre Entscheidung mit drei zentralen Faktoren:

1. Hartnäckige Inflation

Die Preisentwicklung beschleunigte sich im zweiten Halbjahr 2025 stärker als erwartet. Die Kerninflation (Trimmed Mean) liegt aktuell bei 3,4 % und damit weiterhin klar über dem Zielband von 2-3 %.

2. Robuster Konsum und Wirtschaftsdynamik

Der private Konsum zieht spürbar an, parallel zeigt sich eine hohe Unternehmensaktivität. Das Wirtschaftswachstum bleibt solide, mit Anzeichen weiterer Beschleunigung.

3. Angespannter Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote fiel auf ein Sieben-Monats-Tief von 4,1 %, während das Arbeitskräfteangebot begrenzt bleibt.

Zwar räumte die RBA ein, dass einzelne Inflationstreiber temporärer Natur sein könnten, warnte jedoch ausdrücklich vor anhaltenden Angebotsengpässen und einer schnellen Erholung der privaten Nachfrage.

Makro-Prognosen: Deutliche Inflationsrevision nach oben

Die aktualisierten Projektionen der RBA unterstreichen den restriktiveren Kurs:

BIP-Wachstum: Nahe am Trend im laufenden Jahr, anschließend mehr als einen Prozentpunkt unter Trendniveau im zweiten Halbjahr 2026

Inflation (Trimmed Mean): Erwartet bei rund 0,9 - im Quartalsvergleich in den kommenden zwei Quartalen (üblich: ca. 0,7 - mit 3,2 - im Jahresvergleich Ende 2026 - weiterhin oberhalb der Zielspanne...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.