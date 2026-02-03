London (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass der Einlagensatz der Europäische Zentralbank über das gesamte Jahr 2026 bei 2% bleibt, so die Experten von Vanguard.Die Hürde für eine geldpolitische Anpassung sei hoch und würde eine deutliche Neubewertung der Konjunkturaussichten erfordern. Gleichwohl sei die Risikobalance - getragen von tieferen Energiepreisen, einem stärkeren Euro und moderaterer Lohndynamik - eher in Richtung zusätzlicher Lockerung verschoben, prognostiziere Shaan Raithatha, Senior Economist bei Vanguard in seinem EZB-Kommentar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
