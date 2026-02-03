Die Stadt Leipzig startet ein Förderprogramm für die Anschaffung von vollelektrischen Taxis. Mit ähnlichen Initiativen wie "Zukunftstaxi" aus Hamburg kann sich das Leipziger Programm aber kaum messen: Es stehen nur sehr begrenzte Mittel zur Verfügung, die nur für wenige Anträge reichen. Konkret will das städtische Amt für Wirtschaftsförderung die Taxiunternehmen aus Leipzig beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge unterstützen. Im Rahmen des Mittelstandsförderprogramms ...Den vollständigen Artikel lesen ...
