Der Januar ist vorbei - und für Bitcoin erneut rot. Vier negative Monate in Folge. Ein Muster, das es in der Geschichte von Bitcoin bislang nur sehr selten gab. Wer den Markt aktiv verfolgt und nicht einfach nur durchhodlt, dürfte in den vergangenen Wochen zunehmend ins Grübeln gekommen sein.Der Abverkauf war heftig. Unterstützungen wurden reihenweise gebrochen, Bitcoin rutschte auf den tiefsten Stand seit April. Was bis zum Wochenende noch wie eine normale Verschnaufpause aussah, wirkt inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär