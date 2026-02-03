Essen (ots) -Primark treibt sein Engagement für zirkuläre Mode voran und präsentiert zwei neue Kollektionen, die Circular Design direkt auf die Verkaufsfläche bringen: Eine auf Langlebigkeit ausgerichtete Knitwear-Capsule-Kollektion, die im Einklang mit dem Circular Product Standard von Primark entwickelt wurde, sowie die erste Denim-Linie des Unternehmens, die teilweise aus recyceltem, zuvor getragenem Denim besteht. Beide Kollektionen unterstreichen Primarks Engagement, seinen zirkulären Ansatz in der Mode weiter zu stärken - mit dem Ziel, Produkte und Materialien länger im Kreislauf zu halten und Abfall langfristig zu reduzieren.Design für einen längeren LebenszyklusIm Mittelpunkt beider Produktlinien steht ein klarer Anspruch: Kleidung soll länger tragbar und am Ende ihres Lebens leichter recycelbar sein. Durch die bewusste Reduzierung von gemischten Materialien, den Einsatz von leicht trennbaren oder recyclingfreundlichen Komponenten und eine robuste Verarbeitung werden die Kleidungsstücke darauf ausgelegt eine Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.Mit der Knit-Kollektion setzt Primark vollständig auf Baumwolle, die je nach Modell in einem hohen Anteil aus dem Primark Cotton Project bezogen wird. Bei der neuen Denim-Kollektion geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter: die Kleidungsstücke enthalten einen Mindestanteil an recyceltem Denim aus gebrauchten Textilien und wurden so konzipiert, dass sie am Ende ihrer Nutzung leichter in neue Materialien weiterverarbeiten werden können.Zeitlose Styles treffen innovative MaterialienDie Knit-Capsule umfasst neun moderne Essentials - darunter Westen, Cardigans, Tanktops und Wide-Leg-Hosen - in einer zeitlosen Farbpalette. Klare Silhouetten und strapazierfähige Materialien machen die Teile zu langfristigen Begleitern im Kleiderschrank statt zu kurzlebigen Trends.Ergänzt wird dieses Angebot durch die neue Denim-Kollektion aus bereits getragenem Denim. Klassische Schnitte wie Barrel Jeans, Trucker Jackets oder Denim Waistcoats verbinden authentische Denim-Ästhetik mit zukunftsorientierter Materialauswahl. Der Verzicht auf Stretch-Anteile und unnötige Metallkomponenten unterstützt die Recyclingfähigkeit, während Haltbarkeitstests sicherstellen, dass die Produkte für viele Waschgänge und Tragezyklen ausgelegt sind.Circularity als fester Bestandteil der Primark-StrategieMit beiden Kollektionen zahlt Primark auf seine Nachhaltigkeitsziele ein, die im aktuellen Primark Sustainability & Ethics Progress Report vorgestellt wurden. Dazu gehören unter anderem:· Design für Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit· Erhöhung des Anteils recycelter und nachhaltigerer Materialien· Vereinfachung von Materialzusammensetzungen· Reduktion von Textilabfällen entlang der Lieferkette· Förderung zirkulärer Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinwegAktuell arbeitet Primark daran, Kleidung so zu gestalten, dass sie leichter recycelt werden kann. Die zirkulären Designprinzipien sollen schrittweise über weitere Produktkategorien ausgeweitet werden. Die neuen Kollektionen markieren dabei einen wichtigen Schritt.Mode, die bleibtMit diesen Produktneuheiten zeigt Primark, dass erschwingliche Mode, Stilbewusstsein und nachhaltigere Materialentscheidungen vereinbare Kriterien sind. Die Kollektionen richten sich an eine Generation von Konsumenten, die ihre Kleidung länger tragen und bewusster auswählen möchte - ohne auf modische Relevanz zu verzichten.Beide Kollektionen sind ab dem 2. Februar in den Primark Stores erhältlich.Über PrimarkPrimark wurde 1969 in Irland mit dem Ziel gegründet, dass jeder Mensch gut aussehen und sich wohlfühlen kann - zu einem erschwinglichen Preis. Heute ist Primark ein international tätiger Modehändler mit mehr als 470 Filialen in 18 Ländern in Europa, den USA und dem Nahen Osten. Weltweit arbeiten über 80.000 Mitarbeitende für das Unternehmen, davon mehr als 4.000 in Deutschland an 28 Standorten.Das Sortiment reicht von Alltagsartikeln wie T-Shirts oder Socken über besonders sorgfältig kuratierte Produktlinien wie "The Edit" bis zu aktuellen Modetrends - immer mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Primark setzt dabei auf das Einkaufserlebnis im stationären Handel und trägt so zur Belebung von Innenstädten und Einkaufszentren bei. Mit der Nachhaltigkeitsinitiative Primark Cares engagiert sich das Unternehmen für positive Veränderungen: Kleidung soll länger getragen werden können, das Leben auf unserem Planeten geschützt und die Lebensbedingungen der Menschen verbessert werden, die Primark-Produkte herstellen.Weitere Informationen finden Sie im neuen Sustainability & Ethics Report unter: https://sr.primark.com/Pressekontakt:Karolina KlingenbergLeiterin Unternehmenskommunikation Deutschland & ÖsterreichE-Mail: presse@primark.deOriginal-Content von: Primark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133647/6209805