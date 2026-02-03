Dow Jones im Chart-Check: Kurszuwächse - 9 Monate in Folge



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Dow Jones Industrial Average. In der heutigen Ausgabe geht Jörg Scherer auf das aktuell 14. Jahr mit einem neuen Rekordlevel des klassischen US-Aktienindex ein. Außerdem präsentiert er aufschlussreiche Schlüsselmarken, die Sie für die nächsten Tage und Wochen kennen sollten. Welche Bedeutung die bislang neun aufeinanderfolgenden positiven Monate des Dow Jones haben und welche Auswirkungen dies auf die Rendite amerikanischer Standardwerte hat, erfahren Sie in diesem Video. Schalten Sie daher ein!



