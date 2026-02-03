© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstDer Goldpreis ist so heftig abgestürzt wie seit 1979 nicht mehr - doch die Bullen geben nicht nach. Trotz Margin-Calls und Rekord-Liquidationen wetten Anleger jetzt auf irrwitzige 20.000 US-Dollar.Gold stabilisiert sich nach dem historischen Einbruch vom Freitag, bleibt aber in einem hochexplosiven Marktumfeld gefangen. Der Spotpreis legte am Dienstag fast 6 Prozent zu und stieg wieder über 4.900 US-Dollar, nachdem Gold in der Vorwoche den heftigsten Tagesverlust seit 46 Jahren erlitten hatte. Silber zog mit einem Plus von über 9 Prozent auf rund 87 US-Dollar an. Der Absturz am Freitag war nach Einschätzung vieler Analysten kein fundamentaler Schock, sondern eine Marktbereinigung nach einer …Den vollständigen Artikel lesen
