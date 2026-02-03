DJ MÄRKTE USA/Positive Grundstimmung hält auch dank Palantir

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag ohne klare Tendenz. Die positive Grundstimmung hält allerdings an - gute Nachrichten aus dem Technologiesektor tragen dazu ebenso bei wie die Erholung der Edelmetallpreise von ihrem Absturz. Etwas gebremst wird der Anstieg der Kurse vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schließung einiger Behörden. Wegen des neuerlichen "Regierungsstillstandes" wurde unter anderem die für Freitag geplante Veröffentlichung des vielbeachteten Arbeitsmarktberichts zunächst abgesagt. Im Tagesverlauf wird das Repräsentantenhaus über den Haushalt abstimmen.

Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 49.630 Punkte, der S&P-500 legt um 0,1 Prozent zu und Nasdaq-Composite sinkt in gleicher Größenordnung. Für den Berichtstag sind keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. Besonders positiv werden die Geschäftszahlen von Palantir aufgenommen - gerade im Technologiesektor, denn der Geschäftsbericht lindert Sorgen über die ausufernden Kosten des KI-Booms. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz. Zu verdanken war dies der hohen Nachfrage der US-Regierung nach der KI-Technologie des Unternehmens. Die Aktie macht einen Satz von 7,4 Prozent.

Die Renditen am Rentenmarkt legen weiter zu; die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,30 Prozent - angesichts neuer Signale über die Stärke der US-Wirtschaft nach zuletzt mehr als überzeugenden Konjunkturdaten. "Zusammengenommen bestärken die Daten das Narrativ, dass das US-Wachstum widerstandsfähig bleibt", erläutert Analyst Konstantinos Chrysikos von Kudotrade die sinkenden Zinssenkungsspekulationen.

Der Dollar neigt weiter zur Stärke auf einem Zehntageshoch. Das kurzfristige Risikogleichgewicht habe sich nach der Nominierung von Kevin Warsh zum Vorsitzenden der US-Notenbank in Richtung einer Dollar-Stärke verschoben, urteilt Analyst Stefan Mellin von der Danske Bank. Die Nominierung habe Sorgen über eine Bedrohung der Unabhängigkeit der Fed offenbar verringert und dazu beigetragen, einen Teil der im Dollar eingepreisten politischen Risikoprämie abzubauen, meint er.

Beim Gold nutzen Anleger die heftigen Verluste der vergangenen Tage zum Einstieg. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 5,6 Prozent und hat damit die Marke von 5.000 Dollar wieder in Sichtweite. Der Silberpreis steigt sogar um knapp 12 Prozent. Die Ölpreise stabilisieren sich nach ihren Vortagesverlusten. Die Notierungen steigen um bis 1,0 Prozent. Sie hatten zuletzt kräftige Verluste verbucht, belastet von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Unter den Einzelaktien hat Pepsico im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet und mitgeteilt, im kommenden Jahr die Kosten senken und den Absatz ankurbeln zu wollen. Die Aktie steigt um 1,2 Prozent. Merck & Co hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz verzeichnet, der Kurs legt um 3,2 Prozent zu. Wettbewerber Pfizer hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, doch blieb der Ausblick unter Konsens. Die Titel büßen 4,4 Prozent ein.

Die Paypal-Aktie bricht um 17,2 Prozent ein, der Zahlungsdienstleister hat sowohl für das laufende Quartal als auch für das Geschäftsjahr einen Rückgang des Gewinns je Aktie um einen mittleren einstelligen Prozentsatz prognostiziert. Analysten hatten einen Anstieg von 3 Prozent im Quartal und von 8 Prozent für das Gesamtjahr erwartet. Auch im vierten Quartal lagen Umsatz und Gewinn unter den Markterwartungen. Zudem hat Paypal den ehemaligen CEO von HP, Enriques Lores, zu seinem nächsten Chef ernannt.

Im Blick steht daneben eine Fusion: Tesla-CEO Elon Musk zufolge hat SpaceX xAI übernommen, eine Transaktion, die Musks Raketen- und Satellitenunternehmen und sein Startup für Künstliche Intelligenz (KI) zusammenführt. Die beiden Unternehmen sind nicht börsennotiert. SpaceX soll jedoch voraussichtlich Mitte des Jahres an die Börse gehen. Die Tesla-Aktie steigt um 0,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 49.630,09 +0,5% 222,43 +2,8% S&P-500 6.982,80 +0,1% 6,36 +2,1% NASDAQ Comp 23.561,26 -0,1% -30,84 +1,9% NASDAQ 100 25.702,37 -0,1% -36,25 +2,3% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1794 +0,0% 1,1791 1,1797 +0,2% EUR/JPY 183,81 +0,2% 183,42 183,51 -0,4% EUR/CHF 0,9170 -0,3% 0,9196 0,9205 -1,2% EUR/GBP 0,8624 -0,0% 0,8627 0,8641 -1,1% USD/JPY 155,85 +0,2% 155,56 155,55 -0,7% GBP/USD 1,3675 +0,1% 1,3666 1,3653 +1,3% USD/CNY 6,9586 -0,1% 6,9662 6,9636 -0,8% USD/CNH 6,9343 -0,1% 6,9435 6,9392 -0,5% AUS/USD 0,7002 +0,8% 0,6948 0,6956 +4,0% Bitcoin/USD 77.902,00 -1,0% 78.697,70 78.903,20 -11,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,76 62,14 +1,0% 0,62 +8,0% Brent/ICE 66,76 66,30 +0,7% 0,46 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.920,57 4.660,78 +5,6% 259,79 +7,9% Silber 88,18 79,09 +11,5% 9,09 +12,3% Platin 1.933,55 1.799,68 +7,4% 133,87 +2,8% Kupfer 6,06 5,83 +4,0% 0,23 +1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

February 03, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)

