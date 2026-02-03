Der Fintech-Pionier PAYPAL steckt in einer Krise! Nach einer enttäuschenden Prognose brach die Aktie um mehr als 17 % ein. Der Markt bestraft damit den Vertrauensverlust in die Aktie. Die Konsequenz: Zum 1. März übernimmt Enrique Lores (zuvor CEO von HP) den Posten des CEO von Alex Chriss, dessen Strategie nach nur zweieinhalb Jahren scheiterte.Die Details: Für 2026 prognostiziert PayPal ein gleichbleibendes Ergebnis je Aktie, das deutlich unter den Analystenerwartungen liegt. Besonders belastend ist die Schwäche des Kerngeschäfts. Während der Margendruck steigt, sank das Nutzer-Engagement um 5 %. Der margenstarke "Branded Checkout" verliert zunehmend Boden an Konkurrenten wie APPLE oder GOOGLE Pay.Lores steht nun vor einer schwierigen Aufgabe. Er muss das verlorene Vertrauen wiederherstellen und den Abwärtstrend bei den Nutzerzahlen stoppen.
Weitere Informationen zu PAYPAL erscheinen in der morgigen Bernecker-Daily vom 04.02.2026.
