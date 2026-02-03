Die indische Regierung wird in Kürze Anreize für die heimische Lithium- und Nickelverarbeitung einführen. Dieser Schritt soll der steigenden Nachfrage nach der für E-Auto-Batterien kritischen Mineralien gerecht werden und die Stabilität der Lieferketten verbessern. Laut einer Reuters-Meldung plant das indische Ministerium für Bergbau, einen Zuschuss von 15 Prozent auf förderfähige Investitionsausgaben für Lithium- und Nickelverarbeitungsprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net