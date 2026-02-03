Rekord im Dow, Stillstand im S&P 500. Die Wall Street findet am Dienstag keinen Takt, obwohl die Berichtssaison auf Hochtouren läuft. Palantir liefert starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick, doch im Tech-Sektor wird trotzdem aussortiert. Gleichzeitig kommt die nächste Überraschung aus dem Rohstoffmarkt: Gold und Silber drehen nach dem Crash brutal nach oben. Doch eine Frage bleibt.Gold und Silber drehen nach ihrem Absturz wieder nach oben. Gold liegt am Dienstag rund fünf Prozent im Plus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
