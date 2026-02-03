© Foto: Panumas Nikhomkhai - PexelSnowflake schließt einen Deal über 200 Millionen US-Dollar mit OpenAI. CEO Ramaswamy sieht Datenplattformen als Schlüssel zum Erfolg.Die Aktien von Softwareunternehmen stehen in diesem Jahr unter massivem Druck. Anleger fürchten, dass schnelle Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz klassische Softwareunternehmen langfristig bedrohen könnten. Snowflake-Chef Sridhar Ramaswamy betont jedoch den Unterschied zwischen Software- und Datenanbietern. "Datenplattformen unterscheiden sich auch ein wenig von reinen Softwareaktien, und ich denke, dass die Datenebene weiter an Bedeutung gewinnen wird", sagte Ramaswamy im Gespräch mit Yahoo Finance. Top-Tech-Aktien unter Druck Besonders die großen …Den vollständigen Artikel lesen
