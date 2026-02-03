Gold Aktuell | Starker Rebound nach historischem Crash

Nach dem heftigsten Einbruch seit mehr als einem Jahrzehnt melden sich die Edelmetalle eindrucksvoll zurück. Gold aktuell steigt um rund 5 - auf 4.950 US-Dollar je Unze, während Silber mit einem Plus von 8 - auf etwa 88 US-Dollar einen Teil des stärksten Abverkaufs seit 2013 wettmacht. Der schnelle Rebound zeigt: Viele Investoren nutzen den starken Rücksetzer gezielt zum Einstieg - sogenannte Dip Buyer dominieren aktuell das Marktgeschehen.

Gold Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.