Aktienhandel: Struktur statt Börsenchaos - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

Aktien gelten für viele als kompliziert, riskant oder undurchschaubar. Genau hier setzt die AktienStart Academy des österreichischen Investors Thomas Vittner an. Das Online-Programm will Privatanlegern zeigen, wie sie den Aktienmarkt systematisch und langfristig nutzen können - ohne hektisches Trading, ohne spekulative Tipps und ohne Finanzjargon.

Im Mittelpunkt steht eine klar strukturierte 5-Stufen-Methode, mit der Teilnehmende Schritt für Schritt lernen, wie erfolgreiche Aktieninvestments aufgebaut werden. Von der Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen über die Analyse zentraler Kennzahlen bis hin zur sinnvollen Depotstruktur vermittelt die Academy praxisnahes Wissen, das sich direkt umsetzen lässt. Die Inhalte sind modular aufgebaut und kombinieren Videolektionen mit Wissenstests und begleitenden Materialien.

Ein besonderes Merkmal des Programms ist der Einblick in ein reales Echtgeld-Depot. Vittner macht seine Anlageentscheidungen transparent, erklärt Käufe und Verkäufe und ordnet Marktentwicklungen ein. Ergänzt wird das Angebot durch regelmäßige Live-Webinare, in denen aktuelle Börsenthemen diskutiert und Fragen der Teilnehmer aufgegriffen werden. Für den kontinuierlichen Austausch sorgt zudem eine Community, in der sich Anleger untereinander vernetzen können.

Die AktienStart Academy richtet sich vor allem an Einsteiger, die einen verlässlichen Einstieg in die Welt der Aktien suchen, aber auch an Anleger mit ersten Erfahrungen, die ihre Strategie professionalisieren möchten. Der Fokus liegt klar auf langfristigem Vermögensaufbau statt kurzfristiger Spekulation - ein Ansatz, der in unsicheren Marktzeiten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

