Wiesbaden (ots) -- Die Zahl respiratorischer Atemwegserkrankungen (ARE) nimmt in Deutschland seit Beginn des Jahres deutlich zu. Bestimmt wird das ARE-Geschehen durch Influenzaviren, zudem nimmt seit einigen Wochen die RSV-Aktivität zu.[1]- Die Symptome von Influenza, COVID-19 oder RSV ähneln sich stark, eine Diagnose allein anhand des klinischen Bildes kann daher unzuverlässig sein.- Die molekulardiagnostische Point-of-Care-Testung liefert Ergebnisse in Laborqualität und ermöglicht eine sofortige, optimierte Patientenversorgung.Allein in der dritten Kalenderwoche dieses Jahres waren rund 5,1 Millionen Menschen in Deutschland neu von einer akuten Atemwegserkrankung betroffen - Tendenz steigend.[1,2] Insgesamt waren zu Beginn dieses Jahres Influenzaviren für 55 Prozent aller registrierten respiratorischen Atemwegserkrankungen (ARE) verantwortlich.[3] Laut Analysen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist das auf die neue, besonders ansteckende Virus-Variante "Influenza-Subklade K" zurückzuführen.[3,4] Gut möglich also, dass die aktuelle Grippewelle in den kommenden Wochen weiter Fahrt aufnimmt - und in vollbesetzten Wartezimmern von Hausärzt:innen sowie Notaufnahmen von Krankenhäusern für ein zusätzliches Ansteckungsrisiko sorgt. Schnelle und einfache Tests können helfen, Influenzaviren und andere Erreger frühzeitig und zuverlässig zu identifizieren, gezielte Maßnahmen zu ergreifen und die Ausbreitung von Infektionen einzudämmen.Point-of-Care-Testung (POCT) in der hausärztlichen Praxis und in KlinikenSind Hausarztpraxen für eine verlässliche Diagnostik auf ein externes Fachlabor angewiesen, dauert es bis zum Befund in der Regel einen Tag oder länger[4]. ID NOWTM von Abbott liefert Ergebnisse, basierend auf der isothermen Nukleinsäureamplifikationstechnologie (NAT), binnen maximal 13 Minuten in Laborqualität. So können Ärzt:innen ihre Patient:innen direkt beim ersten Arzt-Patienten-Kontakt über die Befundlage informieren und die nächsten Schritte einleiten - ohne spätere Telefonate oder Folgetermine. Ein weiterer Vorteil: Erkrankte verbringen nur so viel Zeit wie nötig im Wartezimmer und sind damit gerade jetzt seltener dem Risiko weiterer Infektionen ausgesetzt. Gleichzeitig sinkt die Gefahr, dass sie andere Patient:innen anstecken. All dies kann auch die Abläufe in der Praxis spürbar entlasten.Eine Alternative, die ganz ohne Testgerät auskommt, ist der diagnostische und chromatographische In-vitro-Schnelltest PANBIOTM COVID-19/FLU A&B von Abbott. Dieser dient dem qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2- und Influenza A&B-Antigenen in nasopharyngealen Abstrichproben. Er wurde speziell zur schnellen und einfachen Testung konzipiert und liefert bereits nach 15 Minuten zuverlässige und leicht zu interpretierende Ergebnisse. Die Anwendung dieses Schnelltests ist medizinischem Fachpersonal vorbehalten.Schnelle molekulare Diagnostik, am besten schon in der Notaufnahme, kann auch in Krankenhäusern ein zentrales Instrument sein, um Patientensicherheit, Infektionsprävention und Wirtschaftlichkeit miteinander zu verbinden. Frühe Testungen und die Identifikation von Infektionen können helfen, unnötige Isolierungen zu vermeiden. Wird ein Verdachtsfall negativ getestet, bleibt das Zimmer verfügbar und die Bettenkapazitäten werden effizient genutzt. Wird dagegen zum Beispiel COVID-19 bestätigt, können Patient:innen mit gleicher Diagnose zusammen auf einem Zimmer liegen, zudem kann eine gezielte antivirale Therapie mit dann kürzerer Liegezeit eingeleitet werden. "Richtig eingesetzte Prävention bringt Stabilität im gesamten Krankenhausbetrieb und ist kein Kostenfaktor. Ganz im Gegenteil - sinnvoll und gezielt eingesetzt werden Kosten gespart", sagt Anne Eva Lauprecht, Krankenhaushygienikerin und Infektiologin."Deshalb ist ID NOW die bevorzugte diagnostische Methode für Atemwegserkrankungen, die direkt vor Ort bei Großveranstaltungen eingesetzt wird. Ausschlaggebend sind dabei vor allem zwei Kriterien: eine diagnostische Genauigkeit, vergleichbar mit der Labordiagnostik, sowie die Bereitstellung positiver Ergebnisse innerhalb von nur zwei bis sechs Minuten", sagt Diana Winter, Regional General Manager West Europe. "Bei einem positiven Befund können die Ärzte umgehend gezielte Maßnahmen empfehlen bzw. einleiten und der Ausbreitung von Infektionen vorbeugen."Über Abbott:Abbott ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem besseren Leben verhilft. Unser Portfolio an lebensverändernden Technologien umfasst das gesamte Spektrum des Gesundheitswesens mit führenden Unternehmen und Produkten in den Bereichen Diagnostik, Medizintechnik, Ernährung und generische Markenarzneimittel. Unsere 115 000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten für Menschen in mehr als 160 Ländern. In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Health-Technology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik knapp 4 000 Mitarbeitende an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden, Jena und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.