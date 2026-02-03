Geopolitisch war der Januar mit Venezuela und Grönland stürmisch - das davon hauptsächlich die Windkraft profitierte, hat allerdings wenig mit Donald Trump zu tun. Im Gegenteil: Vorschub leisteten US-Bundesrichter, die EU und Nordsee-Anrainer wie Großbritannien und Norwegen. Wir werfen einen Blick auf die Meilensteine aus dem Januar. Dabei legen wir heute den Fokus auf ØRSTED und Dänemark.



Die Dänen konnten einem zuletzt leidtun. Das kleine Volk vom Skagerrak zwischen Nord- und Ostsee hat viele Tiefschläge einstecken müssen. Nicht nur wegen Grönland und Trump sondern auch schon in den Jahren zuvor. Denken wir nur an die großen Verlierer am europäischen Aktienmarkt in der jüngeren Vergangenheit. NOVO NORDISK, VESTAS und ØRSTED sind dänisch. Einst gefeierte Vorzeige-Unternehmen haben sich die Kurse in der Spitze geviertelt. Wir schauen heute auf ØRSTED und sagen, warum es Licht am Ende des Tunnels gibt, nicht nur weil die Handballer wieder Weltmeister geworden sind. Doch der Reihe nach…



Am 14. Januar hat ein US-Bundesrichter in Washington die Wiederaufnahme der Arbeiten am Offshore-Windpark Revolution Wind vor Rhode Island erlaubt, obwohl der Rechtsstreit mit der US-Regierung weiterläuft. Grundlage war eine einstweilige Verfügung, weil das Projekt bei einem Baustopp bis zur Hauptsacheentscheidung "irreparablen Schaden" genommen hätte. Das Urteil ist besonders relevant, weil Revolution Wind mit rund 90 % Fertigstellungsgrad fast abgeschlossen ist. Weiterlesen...



