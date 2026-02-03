(neu: Kurse aktualisiert)



NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Anleger am Dienstag auf die Quartalsbilanz von Paypal reagiert. An der Tech-Börse Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters um mehr als 18 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren ein. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen um 6 Prozent, womit sie so günstig waren wie seit Mitte August nicht mehr.

Paypal blieb im vergangenen Quartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Das Wachstum im Online-Handel belief sich zuletzt auf ein Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs Prozent. Paypal ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren jüngst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen./bek/jha/gl/he