Die Aktie von Evotec kennt heute kein Halten mehr und schießt unter hohem Volumen an die Spitze des Index. Auslöser ist eine überraschende Kaufempfehlung von Berenberg , die bei den Anlegern für neue Fantasie sorgt. Doch der plötzliche Jubel an der Börse hat einen entscheidenden Haken.Euphorie kehrt plötzlich zurückEin einzelner Analystenkommentar reicht aus, um die Papiere von Evotec zweistellig ins Plus zu katapultieren. Eine Privatbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de