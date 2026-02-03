Nach der jüngsten Kursschwäche starteten die US-Börsen am Montag eine Kurserholung. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 1,05 % bei 49.407 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,54 % auf 6.976 Punkte zu, während der Technologieindex Nasdaq 100 0,73 % höher bei 25.738 Punkten schloss. Bei Gold und Silber setzte dagegen nach dem jüngsten Kurscrash eine Stabilisierung ein, die sich auch heute Morgen fortsetzte. Der Dax sprang nach der Eröffnung schnell über die wichtige Marke von 25.000 Punkten und notiert im frühen Handel rund 0,9 % im Plus
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe