Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 février/February 2026) - Ayr Wellness Inc. 7FEB2026 Warrants listed on February 14, 2024 with an expiry date of February 7, 2026 will expire on February 7, 2026.
The warrants currently halted will be delisted at market close, February 9, 2026.
_________________________________
Ayr Wellness Inc. 7FEB2026 Les bons de souscription cotés le 14 février 2024 avec une date d'expiration au 7 février 2026 expirera le 7 février 2026.
Les bons de souscription actuellement suspendus seront radiés à la clôture du marché, le 9 février 2026.
|Delist Date/Date de Retrait :
|Le 9 février/February 2026
|Symbol/Symbole :
|AYR.WT.U
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter
le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
Source: Canadian Securities Exchange (CSE)