Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 février/February 2026) - Ayr Wellness Inc. 7FEB2026 Warrants listed on February 14, 2024 with an expiry date of February 7, 2026 will expire on February 7, 2026.

The warrants currently halted will be delisted at market close, February 9, 2026.

_________________________________

Ayr Wellness Inc. 7FEB2026 Les bons de souscription cotés le 14 février 2024 avec une date d'expiration au 7 février 2026 expirera le 7 février 2026.

Les bons de souscription actuellement suspendus seront radiés à la clôture du marché, le 9 février 2026.

Delist Date/Date de Retrait : Le 9 février/February 2026 Symbol/Symbole : AYR.WT.U

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)