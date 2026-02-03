Gold über 5.500 US-Dollar - dann der Absturz. Silber im freien Fall. Jan Willhöft erklärt den Hebel-Schock, die Rolle der Zentralbanken und warum Trump jetzt Rohstoffe hortet. Gold stand über 5.500 US-Dollar. Dann kam der Absturz. Silber rutschte von rund 120 US-Dollar zeitweise unter 80 US-Dollar. Auf wallstreetONLINE TV ordnet Jan Willhöft von AXINO Capital die Bewegung ein und erklärt, warum das für ihn nicht zwingend nach dem Ende des Aufwärtstrends aussieht. Er nennt als Auslöser die Nominierung von Kevin Warsh als möglichen Nachfolger von Jerome Powell an der Spitze der Federal Reserve sowie den extremen Hebel im Markt. Entscheidend ist für ihn aber die Frage: Was machen die "großen …Den vollständigen Artikel lesen
