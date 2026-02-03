Derzeit sind die globalen Finanzmärkte von hoher Volatilität geprägt, weshalb der Fokus der europäischen institutionellen Anleger sich zunehmend auf Safe-Haven-Assets richtet. Physisches Gold bleibt zwar weltweit einer der stabilsten und attraktivsten Wertspeicher, der sichere und verifizierbare Zugang zu Goldbarren gestaltet sich jedoch zunehmend schwieriger

Illustrative image of physical gold bullion bars. (Photo: AETOSWire)

Die jüngsten Branchenentwicklungen haben den Goldmarkt strukturell unter Druck gesetzt. Das hohe Preisniveau schürt die Sorge um gefälschte Barren, fragmentierte Lieferketten und die Komplexität der grenzüberschreitenden Verwahrung. Für europäische Institutionen, die bei ihren Aktivitäten strengen regulatorischen Auflagen unterliegen, stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie in Gold investieren sollen, sondern wie sie dies sicher, transparent und im Rahmen der geltenden Compliance-Vorschriften tun können

Daher hat Golden Ark Reserve, unter der Leitung von Golden Ark General Trading (FZC) LLC, eine internationale Edelmetallplattform eingerichtet. Diese soll diesem Wandel Rechnung tragen, indem sie die europäische Investitionsnachfrage mit einer Edelmetalinfrastruktur in Asien und im Nahen Osten verbindet.

Das Unternehmen richtet sich an professionelle und institutionelle Kunden, die einen direkten Zugang zu physischem Gold über regulierte Handelskanäle, international angesehene Verwahrungsumgebungen und transparente Abwicklungsrahmen suchen.

Golden Ark Reserve verfügt über Lizenzen für den Handel mit Edelmetallen, den Großhandel, den Import und Export sowie die Edelmetallproduktion. Dank dieses Leistungsspektrums bietet das Unternehmen einen konformen regulatorischen Rahmen für grenzüberschreitende institutionelle Transaktionen.

Um einen sicheren Besitz zu unterstützen, hat das Unternehmen operative Lagerungsvereinbarungen innerhalb einer führenden internationalen Tresorinfrastruktur in Hongkong abgeschlossen und bietet ein Verwahrungsmodell an, mit dem Kunden zugewiesene Edelmetalle außerhalb der heimischen Bankensysteme aufbewahren und gleichzeitig die weltweit anerkannten Verwahrungsvorschriften vollständig einhalten können.

Golden Ark Reserve arbeitet direkt mit einer Reihe der weltweit renommiertesten Schweizer Edelmetallhersteller zusammen und bietet seinen Kunden Zugang zu Lieferketten, die den institutionellen Standards und Anforderungen in Bezug auf Beschaffung und Qualität entsprechen.

"Europäische Investoren sind sich möglicher Risiken zunehmend bewusst", so ein Sprecher von Golden Ark Reserve. "Physisches Gold bleibt zwar ein wichtiger Vermögenswert, Institutionen sind aber nicht mehr bereit, Intransparenz bei der Beschaffung, Verwahrung oder rechtlichen Regelungen zu tolerieren. Wir bieten daher solide, klare Strukturen anstelle von spekulativen Investitionen."

Golden Ark Reserve unterstützt institutionelle Kunden in Europa, Asien und dem Nahen Osten und fördert Modelle für den Besitz von physischem Gold, die im Hinblick auf langfristigen Vermögensschutz und Bilanzdiversifizierung entwickelt wurden.

Contacts:

Juristische Person: Golden Ark General Trading (FZC) LLC

Handelsname: Golden Ark Reserve

LEI: 98450040E688696D1C47

Hauptgeschäftstätigkeit: Handel mit physischen Edelmetallen und internationale Edelmetallverwahrung



Telman Guzhevsky

E-Mail: info@goldenarkreserve.com

Website: https://goldenarkreserve.com