EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932352/635c508e93ea08740f978e3cdbb70801/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_de.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932348/b9015a1a2b7add33a8a0d01527dc9da8/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_en.pdf
