Star-Investorin Cathie Wood hat in der vergangenen Woche den Dip bei diesen Aktien genutzt und ordentlich nachgekauft. So hat die Fondsmanagerin jetzt ihr Portfolio umgebaut. Cathie Wood ist bekannt dafür, auch sehr gerne in Krisenphasen bei einigen schwach gelaufenen Aktien zuzugreifen. Dies hat die Star-Investorin laut aktuellen Filings auch in der vergangenen Woche getan. Cathie Wood kauft den Dip bei diesen Aktien Konkret hat Cathie Wood die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE