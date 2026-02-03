Infobip feiert 20 Jahre Innovation im Bereich Kundenkommunikation und als KI-orientiertes Unternehmen hat es eine Vision für die Zukunft der agentenbasierten KI

Die globale KI-orientierte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip, die zwei Jahrzehnte Innovation feiert, prognostiziert einen bevorstehenden und tiefgreifenden Wandel in der Interaktion zwischen Marken und Verbrauchern. Infobip prognostiziert eine Abkehr vom aktuellen Application-to-Person (A2P)-Messaging und einen weitreichenden Wandel hin zu einem Agenten-zu-Person-Modell, das bis 2030 zu einer vollständig autonomen Agenten-zu-Agenten-Zukunft führen wird.

Die Entwicklung der Interaktion

Die rasche Einführung von KI treibt Unternehmen zu agentenbasierten KI-Kommunikationsmodellen, die eine autonome Kundenkommunikation über alle Kontaktpunkte hinweg ermöglichen. Diese Technologie ermöglicht eine Hyper-Personalisierung über mehrere Kanäle hinweg und schafft hochgradig ansprechende Inhalte, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Silvio Kutic, CEO von Infobip, kommentiert: "Die Art und Weise, wie wir mit Marken kommunizieren, entwickelt sich ständig weiter. In dieser neuen Welt der agentenbasierten KI müssen Marken die Chance nutzen, einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz zu verfolgen. Sie müssen die Hyper-Personalisierung nutzen, die durch agentenbasierte KI und reichhaltige Kommunikationskanäle wie RCS und WhatsApp ermöglicht wird."

Die Zukunft der Agenten-zu-Agenten-Kommunikation

Mit Blick auf das Jahr 2030 sieht Infobip persönliche KI-Assistenten, die in Smartphones eingebettet sind und komplexe Aufgaben selbstständig erledigen. Beispielsweise könnte die persönliche KI eines Nutzers autonom mit der KI eines Reiseunternehmens verhandeln, um auf der Grundlage der digitalen Gewohnheiten und Vorlieben des Nutzers einen Urlaub zu recherchieren, zu buchen und zu kaufen.

Die Herausforderung für Marken

Um in dieser neuen Landschaft erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Datensilos beseitigen. Effektive KI-Agenten benötigen eine einheitliche Sicht auf die Kundenkontaktpunkte vom Marketing bis zum Support -, um das personalisierte Erlebnis zu bieten, an das sich die Verbraucher gewöhnen werden. Derzeit ist die Bereitschaft der Unternehmen gering: Nur etwa 5 der KI-Agentenprojekte in Unternehmen erreichen aufgrund unstrukturierter Daten und interner Barrieren die Produktionsreife.

"Unternehmen müssen jetzt handeln", betont Kutic. "Organisationsstrukturen, die einen nahtlosen Datenaustausch ermöglichen, werden der Schlüssel für die erfolgreiche Einführung von KI-Agenten sein. Auch wenn ein persönlicher KI-Agent, der einen Urlaub bucht, heute noch futuristisch erscheinen mag, riskieren Marken, die dieser Zukunft nicht gerecht werden, ihren Wettbewerbsvorteil zu verlieren."

Erfahren Sie mehr über 20 Jahre Infobip:https://www.infobip.com/20-years-anniversary

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, mit KI als treibender Kraft der Innovation vernetzte Erlebnisse über alle Phasen der Customer Journey hinweg zu schaffen. Über eine einzige, nativ entwickelte Plattform bietet Infobip Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen, die Unternehmen und Partnern helfen, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu bewältigen und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben und die Kundenbindung zu erhöhen. Infobip konzentriert sich darauf, die Einführung von KI zu ermöglichen und zu beschleunigen, während es seine Transformation zu einem KI-orientierten Unternehmen fortsetzt. Die Technologie von Infobip hat die Kapazität, über sieben Milliarden Mobilgeräte auf sechs Kontinenten zu erreichen, die mit über 10.000 Verbindungen verbunden sind, von denen mehr als 800 direkte Betreiberverbindungen sind. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic und Izabel Jelenic, geleitet.

