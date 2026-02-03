NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,28 Prozent.

Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich in Grenzen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich etwas. So haben sich Preise von Gold und Silber nach ihren jüngsten deutlichen Verlusten erholt.

US-Präsident Donald Trump hat das Parlament aufgefordert, den seit Samstag andauernden Stillstand von Regierungsgeschäften mit einer Haushaltsabstimmung zu beenden. Er werde das Finanzierungspaket dann "SOFORT" unterschreiben, stellte der Republikaner auf der Plattform Truth Social in Aussicht. Der Shutdown ist nicht so umfassend wie der im letzten Jahr. Allerdings wurde die Veröffentlichung des am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichts bereits verschoben./jsl/he