© Foto: OpenAIWer Feilschen meidet, zahlt oft drauf: Analysten zeigen den Preis der Bequemlichkeit. Warum Recherche daheim heute mehr bringt als Smalltalk im Autohaus - und wo Rabatte schrumpfen.Ein Autokauf ist eine Anschaffung, bei der man noch verhandeln kann. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute das nicht gerne tun. In einer Autokaufsimulation stellten Forscher der Indiana University und der Cornell University fest, dass die Teilnehmer im Durchschnitt bereit waren, für ein 20.000 Dollar teures Fahrzeug zusätzlich etwa 1.100 Dollar zu zahlen, nur um jegliches Feilschen zu vermeiden. Dave Thomas, ein Analyst der Automobilindustrie bei CDK, einem Softwareanbieter für Autohäuser, sagte dazu: "Das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE