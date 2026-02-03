Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein führender globaler Manager alternativer Investments, hat den Erwerbs aller ausstehenden Aktien von BlueCove Limited ("BlueCove") abgeschlossen. BlueCove ist ein in London ansässiger systematischer Fixed-Income-Manager. Das integrierte BlueCove-Geschäft wird künftig unter dem Namen Ares Systematic Credit geführt, der neuesten Strategie innerhalb der Ares Credit Group.

Ares Systematic Credit bietet systematische Strategien für festverzinsliche Wertpapiere, die das Potenzial von Daten und Technologie ausschöpfen, um Anlegern differenzierte Lösungen bereitzustellen. Diese Strategie nutzt proprietäre Technologien, um einen evidenzbasierten und datengestützten Investmentprozess für hochverzinsliche Anleihen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und andere liquide Kreditinstrumente in einer Vielzahl von Portfoliokonstruktionen zu unterstützen. Anhand dieser Methoden sollen Informationen systematisch abgerufen, ausgewählt, analysiert und angewendet werden, um Marktineffizienzen zu nutzen und eine hohe Alpha-Rendite zu generieren.

Unter der Führung von Alex Khein, der zuletzt als CEO bei BlueCove tätig war, sind rund 60 erfahrene Fachleute für Ares Systematic Credit tätig, die überwiegend in London ansässig und primär auf Investment- und Portfoliomanagement, Research und Engineering spezialisiert sind.

"Wir heißen unsere neuen Kollegen bei Ares herzlich willkommen und freuen uns, unsere marktführende Credit Group weiter zu expandieren", erklärt Michael Smith, Co-Head der Ares Credit Group. "Die Systematic Credit-Strategie wird unterstützt durch ein erfahrenes Team von Spezialisten, proprietäre Technologien und einen auf Forschung und Entwicklung ausgerichteten Investmentansatz. Dank dieser Fähigkeiten und der Stärke der Ares-Plattform sind wir gut aufgestellt, um die steigende weltweite Nachfrage von Anlegern nach systematischen Kreditinvestitionsprodukten zu bedienen."

"Der Zusammenschluss mit Ares verbessert schlagartig unsere Fähigkeit, erstklassige Anlagelösungen anzubieten, da wir nun Teil einer herausragenden Plattform mit den erforderlichen Erkenntnissen, Ressourcen und Netzwerken sind", kommentiert Alex Khein, Partner und Leiter von Ares Systematic Credit. "Wir freuen uns darauf, unser Angebot und Spektrum an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich systematischer Investitionen zu erweitern."

Zusammen mit den rund 5,5 Milliarden US-Dollar AUM von BlueCove verwaltete die Ares Credit Group zum 30. September 2025 ein Vermögen von insgesamt 397 Milliarden US-Dollar.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager alternativer Investments, der seinen Kunden in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur ergänzende primäre und sekundäre Lösungen anbietet. Wir unterstützen die langfristigen Ziele unserer Stakeholder, indem wir flexibles Kapital bereitstellen, das die Entwicklung von Unternehmen fördert und Mehrwert für unsere Investoren und innerhalb unserer Communitys generiert. Durch die Zusammenarbeit unserer Investmentgruppen streben wir konsistente und attraktive Anlagerenditen in allen Marktzyklen an. Zum 30. September 2025 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von mehr als 595 Milliarden US-Dollar und war in Nordamerika, Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten tätig. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.aresmgmt.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichteten Aussagen enthalten bestimmte Begriffe wie "Prognose", "glauben", "erwarten", "potenziell", "weiterhin", "könnte", "wird", "sollte", "anstreben", "ungefähr", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "voraussehen" oder die Verneinung dieser Begriffe, andere vergleichbare Begriffe oder andere Aussagen, die sich nicht auf historische oder tatsächliche Ereignisse beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen von Ares hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung aller Informationen, die Ares derzeit zur Verfügung stehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, darunter die Fähigkeit von Ares, BlueCove erfolgreich in die Geschäftstätigkeit von Ares zu integrieren, um die erwarteten Vorteile daraus zu erzielen, sowie verschiedene Annahmen, die sich unter anderem auf die Auswirkungen der Übernahme von BlueCove, die Geschäftstätigkeit, die Finanzergebnisse, die Finanzlage, die Geschäftsaussichten, die Wachstumsstrategie und die Liquidität von Ares beziehen. Einige dieser Faktoren werden im Jahresbericht auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt, unter anderem unter den Überschriften "Item 1A. Risk Factors" und "Item 7. Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations". Die Aufzählung der hier genannten Faktoren ist nicht erschöpfend und sollten in Verbindung mit den Risikofaktoren und anderen Warnhinweisen gelesen werden, die in diesem Bericht und in anderen regelmäßigen Veröffentlichungen von Ares enthalten sind. Sollten sich Risiken oder Unwägbarkeiten konkretisieren oder zugrunde liegende Annahmen von Ares als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von Ares erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen. Im Verlauf der Zeit treten neue Risiken und Unwägbarkeiten auf, und es ist Ares nicht möglich, diese Ereignisse oder deren Auswirkungen auf Ares vorherzusagen. Lesern dieser Pressemitteilung wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Ares übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260202158071/de/

Contacts:

Medienkontakt

Giles Bethule, +44 7879615114

media.europe@aresmgmt.com

Investorenkontakt

Greg Mason, +1 800-340-6597

irares@aresmgmt.com