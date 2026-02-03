Elf Prozent Plus bei Samsung. Mehr als neun Prozent bei SK Hynix. Der südkoreanische Kospi zieht heute fast sieben Prozent an. Der Markt preist einen Speicherchip-Mangel ein, getrieben vom KI-Boom. AKTIONÄR-Leser sind bei Seagate seit der Empfehlung vor zwei Wochen dabei. Aber jetzt könnte es langsam etwas gefährlich werden.Elf Prozent an einem Tag sind kein normales Börsenrauschen. In Seoul legt Samsung Electronics heute um elf Prozent zu. Stärkster Tagesgewinn seit 2008! SK Hynix steigt um mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär