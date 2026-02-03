© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireMichael Burry wirft überraschend einen Köder aus - und plötzlich wird eine unterschätzte Aktie zum möglichen Übernahmehit. Liquidität, Bewertung, Story: Alles passt für den nächsten großen Move.Lululemon Athletica rückt nach einer Empfehlung von Michael Burry erneut in den Fokus der Anleger, nachdem Burry das Unternehmen als "verlockendes" Übernahmeziel bezeichnet und seine Position auf 100.000 Aktien erhöht hatte - inzwischen rund 2 Prozent seines Portfolios. Trotz eines Kursrückgangs von über 50 Prozent innerhalb der letzten 12 Monate sieht Burry in der Bilanzstruktur und Marktstellung von Lululemon erhebliches Potenzial. Das Unternehmen verfügt über 1 Milliarde US-Dollar an liquiden …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE