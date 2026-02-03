Weltweit ist Online-Betrug auf dem Vormarsch und verursacht milliardenschwere Schäden. Der Einsatz von KI macht die Angriffe noch gefährlicher. Die Integration eines Security-Checks in ChatGPT soll das Risiko verringern helfen. Im Jahr 2025 soll Online-Betrug Verbraucher:innen weltweit rund 442 Milliarden US-Dollar gekostet haben, wie aus einem entsprechenden Bericht der Anti-Scam Alliance hervorgeht. Damit hat sich die Schadensumme seit 2021 mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n