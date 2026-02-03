© Foto: OpenAIIn unsicheren Zeiten sucht Taiwan Nähe zu Washington: KI, Drohnen, Lieferketten ohne China. Präsident Lai setzt auf neue Abkommen.Viele langjährige Handels- und Sicherheitspartner der USA müssen sich auf eine neue Ära unsicherer Beziehungen zu Washington einstellen. Einige haben versucht, ihre Abhängigkeit zu verringern und sich Peking anzunähern. Für Taiwan ist, wie für andere Sicherheitspartner der USA in Asien, ein Abschied von Amerika keine Option. Taiwans Präsident bekräftigte am Dienstag in einer optimistischen Rede sein Bekenntnis zu verstärkten Handels- und Sicherheitsbeziehungen und machte dabei deutlich, was es bedeutet, auf die USA zu zählen und China mit Vorsicht zu …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE