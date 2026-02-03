DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bund kauft für 3,3 Mrd Euro Sperrminorität am Stromnetzbetreiber Tennet

Die Bundesrepublik beteiligt sich wie geplant mit einer Sperrminorität am größten deutschen Übertragungsnetzbetreiber Tennet. Die staatliche Förderbank KfW erwirbt für rund 3,3 Milliarden Euro eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent an Tennet Deutschland, wie der niederländische Mutterkonzern mitteilte.

US-Repräsentantenhaus nimmt Hürde zur Beendigung des Shutdowns

Das US-Repräsentantenhaus hat am Dienstag eine kritische Hürde zur Beendigung des teilweisen Regierungsstillstands genommen. Die Parlamentskammer, in der die Republikaner die Mehrheit haben, verabschiedete eine Verfahrensmaßnahme, eine sogenannte "Rule Vote", mit 217 zu 215 Stimmen. Damit ist der Weg frei für eine endgültige Abstimmung über die Gesetze zur Regierungsfinanzierung. Diese ist noch für den späten Dienstag geplant.

Barkin: Fed hat Zinsen in Richtung neutrales Niveau gesenkt

Thomas Barkin, Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, hat erklärt, dass die Fed angesichts der gesunkenen Inflationsrate die Zinsen wieder in Richtung eines neutralen Niveaus gesenkt habe. Bei einem Auftritt in South Carolina sagte Barkin, die Senkung des Leitzinses um 175 Basispunkte in den vergangenen eineinhalb Jahren stütze den Arbeitsmarkt. "Ich betrachte diese Senkungen als eine Art Versicherung zur Stützung des Arbeitsmarktes, während wir daran arbeiten, die letzte Meile zu bewältigen, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", sagte er.

Russland dürfte bei indischem Kaufstopp Schwierigkeiten beim Öl-Absatz bekommen

Ein Stopp der indischen Käufe von russischem Öl würde es Russland schwer machen, Käufer für solch erhebliche Mengen zu finden, meinen die Analysten von DNB. Die USA haben zugestimmt, die Zölle auf indische Importgüter auf 18 Prozent zu senken, im Gegenzug dafür, dass Neu-Delhi die Käufe von russischem Rohöl einstellt. Dies wirft Fragen über die Zukunft dieser Lieferungen auf. Den Daten von Kpler zufolge hat Indien im Dezember 1,36 Millionen Barrel pro Tag importiert. "China ist die einzige realistische Alternative, aber das Land importiert bereits russisches Rohöl auf dem Seeweg in Rekordhöhe", sagen die DNB-Analysten.

Nasa plant bemannte Mondumrundung jetzt im März

Die Nasa peilt nun den März an, um Astronauten um den Mond zu schicken, nachdem es bei der Übung zur Betankung der für die Mission entwickelten Riesenrakete zu Problemen gekommen ist. Die Behörde teilte mit, sie fasse Termine im März für Artemis II ins Auge. Bei dieser Mission soll eine vierköpfige Besatzung am Mond vorbeifliegen und anschließend zur Erde zurückkehren. Artemis II wäre der bemannte Raumflug, der seit Jahrzehnten am weitesten ins All vordringt, und soll den Weg für eine erneute Landung von Astronauten auf der Mondoberfläche ebnen.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Jan +6,3% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.