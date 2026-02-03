Volante ist überzeugt, dass seine Lösungen Banken und Finanzinstituten auf allen Ebenen eine umfassende, stets verfügbare Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung bieten

Volante Technologies, der weltweit führende Anbieter von Payments as a Service (PaaS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 for Banking Payment Hub Platforms als Leader ausgezeichnet wurde. In diesem Bericht werden Anbieter anhand ihrer Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision bewertet. Nach Ansicht von Volante hat Gartner das Unternehmen aufgrund seiner Fähigkeit, die Zahlungsabwicklung in Banken und Finanzinstituten in verschiedenen Regionen, Bereitstellungsmodellen und Betriebsumgebungen zu unterstützen, als führend eingestuft.

This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document.

Als führender Anbieter im Bereich "Ability to Execute" ist Volante davon überzeugt, dass seine KI-gestützte Payments Platform ISO 20022-kompatibel ist und eine umfassende, stets verfügbare und modulare Unterstützung für die Zahlungsabwicklung bietet. Sie kann schrittweise neben der bestehenden Zahlungsinfrastruktur oder als vollständiger Zahlungs-Hub oder SaaS-Modell eingesetzt werden, sodass Kunden ihre Modernisierung selbst gestalten können.

"Wir sind der Ansicht, dass die Positionierung als Leader die Fähigkeit von Volante widerspiegelt, durch eine einzigartige Kombination aus Neugier, Mut und Disziplin erfolgreich zu agieren", erklärte Vijay Oddiraju, CEO von Volante. "Finanzinstitute beschäftigen sich derzeit mit der Einführung von Echtzeitlösungen, der Umstellung auf die Cloud und dem Aufkommen digitaler Werte wie Stablecoins. Unser Ziel ist es, ihnen die Freiheit zu geben, in ihrem eigenen Tempo innovativ zu sein, ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit und Kontrolle einzugehen."

Eingebettete Intelligenz ist ein wesentlicher Bestandteil der Zahlungsabwicklung von Volante in großem Maßstab. Banken müssen die Komplexität bewältigen, da Volumen, Nachrichtenformate und Routing-Anforderungen zunehmen. Durch die direkte Anwendung KI-gestützter Funktionen innerhalb der Zahlungsabläufe unterstützt Volante eine höhere Datenqualität, eine verbesserte Routing-Genauigkeit und eine effizientere Ausnahmebehandlung in Produktionsumgebungen. Infolgedessen verbessern die Teams für Zahlungsvorgänge ihre Produktivität und reduzieren externe Abhängigkeiten.

Oddiraju fuhr fort: "Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Anerkennung durch Gartner einen unabhängigen Kontext für die von uns eingeschlagene Richtung und das Vertrauen der Volante-Kunden in unsere Dienstleistungen bietet, unabhängig davon, ob es sich um ein globales Finanzzentrum handelt, das ganze Volkswirtschaften antreibt, oder um eine Tier-4-Bank, die den lokalen Handel unterstützt."

In der gesamten Zahlungsbranche sehen sich Finanzinstitute mit einer Konvergenz aus regulatorischen Veränderungen, Modernisierung der Infrastruktur und steigenden Erwartungen konfrontiert, was sie dazu veranlasst, ihre Zahlungszentren so zu modernisieren, dass ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Umfang und operativer Kontrolle hergestellt wird. Gartner prognostiziert, dass die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2026 insgesamt 6,08 Billionen US-Dollar betragen werden. Volante ist der Ansicht, dass dies die erheblichen Investitionen widerspiegelt, die Unternehmen tätigen, um ihre Kerninfrastruktur zu modernisieren und den sich wandelnden betrieblichen Anforderungen in Bezug auf Tiefe, Transparenz und Kontrolle gerecht zu werden.

"Die Modernisierung des Zahlungsverkehrs ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine Reihe von technischen und betrieblichen Entscheidungen, die vom ersten Tag an in Live-Produktionsumgebungen mit hohem Volumen funktionieren müssen. Genau das haben unsere Teams und Kunden in großem Maßstab bewiesen", erklärte Deepak Gupta, Chief Product, Engineering und Delivery Officer bei Volante Technologies. "Banken entscheiden sich für Volante, weil wir ihnen Flexibilität bieten, sei es bei der beschleunigten Umstellung auf eine einheitliche End-to-End-Zahlungsplattform oder beim schrittweisen Übergang von älteren Systemen."

"Während unsere Kunden in ihrem gewünschten Tempo voranschreiten, investieren wir engagiert in die Zukunft genau wie vor 25 Jahren. Dank modularer Funktionen, KI-gestützter Verbesserungen und einer stets verfügbaren Multi-Cloud-Bereitstellung wird Volante die Grundlage für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs für Banken und Finanzinstitute aller Ebenen und Regionen bilden, unabhängig davon, wie sich ihre Anforderungen entwickeln", fügte Gupta hinzu.

Um den vollständigen Bericht "Gartner Magic Quadrant for Banking Payment Hub Platforms" einzusehen, besuchen Sie bitte https://www.volantetech.com/volante-leader-in-gartner-magic-quadrant/

Über Volante Technologies

Volante Technologies ist der bewährte Partner für die Modernisierung von Cloud-Zahlungssystemen für Finanzunternehmen weltweit und ermöglicht ihnen die Freiheit, sich in Rekordgeschwindigkeit weiterzuentwickeln und innovativ zu sein. Volante ist in Echtzeit nativ, API-fähig und ISO 20022-konform. Die stets verfügbaren Zahlungsdienste und die zugrunde liegende Low-Code-Plattform verarbeiten täglich Millionen von geschäftskritischen Transaktionen mit einem Wert von mehreren Billionen. Zu den Kunden von Volante zählen vier der fünf weltweit führenden Geschäftsbanken, sieben der zehn größten US-Banken und zwei der weltweit größten Kartennetzwerke. Weitere Informationen finden Sie unter www.volantetech.com und linkedin.com/company/volante-technologies.

