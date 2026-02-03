EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Goldman Sachs Bank Europe SE
/ Herkunftsstaat
Die Goldman Sachs Bank Europe SE gibt gemäß § 5 Abs. 1 WpHG bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|Marienturm, Taunusanlage 9 - 10
|60329 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.gs.de
