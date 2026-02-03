Pressemitteilung
learnd setzt Wachstumskurs mit Übernahme von Safe & Sound Control Systems fort
Luxemburg, 3. Februar 2026 - Die learnd UK and Ireland Group, eine führende Plattform für Gebäudeautomation und digitale Gebäudetechnologien, an der die learnd SE mit 49,5 % beteiligt ist, hat heute die Übernahme von Safe & Sound Control Systems bekannt gegeben. Die Transaktion stärkt die Engineering-Kompetenzen sowie die nationale Präsenz der Gruppe im Vereinigten Königreich und stellt die fünfte Akquisition von learnd seit dem Börsengang im Jahr 2023 dar.
Safe & Sound Control Systems verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung und ist ein hoch angesehener Spezialist für Building-Management-Systeme (BMS) und Regelungslösungen. Das Unternehmen ist bekannt für die qualitativ hochwertige Umsetzung komplexer Projekte, technische Exzellenz sowie langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen im Bereich gewerblicher Immobilien.
Die Akquisition erweitert das wachsende UK-Team von learnd um zusätzliche Skalierung, Tiefe und spezialisiertes Know-how und stärkt damit die Fähigkeit der Gruppe, integrierte und zukunftsfähige Gebäudelösungen landesweit anzubieten.
Safe & Sound wird auch künftig unverändert operativ tätig bleiben und seinen klaren Fokus auf Kunden und Projektabwicklung beibehalten. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von den Investitionen, den Plattformfähigkeiten sowie den langfristigen Wachstumsmöglichkeiten innerhalb der learnd-Gruppe. Die Unternehmenskultur und die Werte von Safe & Sound stehen in enger Übereinstimmung mit der partnerschaftlichen und nachhaltigen Wachstumsstrategie von learnd.
"Diese Akquisition steht exemplarisch für die Power of Many: herausragende Unternehmen zusammenzuführen, mehr Gebäude intelligent zu vernetzen und den Fortschritt in Richtung Net Zero im Gebäudesektor zu beschleunigen", so learnd.
Die Transaktion unterstreicht die Position von learnd als wachsender, integrierter Anbieter im Markt für intelligente Gebäude und Energieeffizienz.
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: learnd SE
Schlagwort(e): Energie
03.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|learnd SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Telefon:
|+352 27 47 91 555
|Internet:
|https://learnd.co.uk/
|ISIN:
|LU2358378979, LU2358379514
|WKN:
|A3CS4Z, A3GSW5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2270836
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
2270836 03.02.2026 CET/CEST