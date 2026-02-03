© Foto: Daniel Karmann - dpaDie Aktie von Adidas gehört aktuell zu den schwächsten Werten im DAX. Gute Zahlen und eine Reihe von positiven Katalysatoren werden ignoriert. Wie lange noch? Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Adidas Ungeachtet einer zunehmend attraktiven Bewertung und überraschend starken Geschäftszahlen hält der Abwärtstrend der Adidas-Aktie noch immer an - und das ausgerechnet in einem Jahr mit einer ganzen Reihe von sportlichen Großveranstaltungen, wie der Herrenfußball-Weltmeisterschaft, die üblicherweise als Katalysatoren für die Umsatz- und Gewinnentwicklung wirken. Entsprechend der seit Monaten anhaltenden Kursverluste ist das Chartbild stark angeschlagen. Auch das Sentiment ist schwach. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE