Toptal, der weltweit größte Anbieter von vollständig remote arbeitenden Fachkräften, wurde von Newsweek und Statista in der Liste America's Most Reliable Companies 2026 als das zuverlässigste Dienstleistungsunternehmen in Amerika ausgezeichnet. Die Liste bewertet die führenden US-Unternehmen anhand von Vertrauen, Zuverlässigkeit und konsistenter Leistung in ihrer Branche.

In der Rangliste von Newsweek, die 300 Unternehmen aus allen Branchen umfasst, belegte Toptal den 10. Platz, direkt hinter der Bank of America und Oracle, die sich den 9. Platz teilten. Als zuverlässigste Organisation für professionelle Dienstleistungen in Amerika belegte Toptal, das in der absoluten Rangliste aller Unternehmen den 11. Platz einnahm, einen deutlichen Vorsprung vor Unternehmen wie Accenture (33), Deloitte (39) und Cognizant (66).

Das America's Most Reliable Companies 2026-Ranking basiert auf einer unabhängigen Umfrage mit mehr als 80.000 Bewertungen, die von 2.400 Entscheidungsträgern der größten amerikanischen Unternehmen, darunter Apple, Dropbox, Johnson Johnson und UPS, abgegeben wurden. Damit ist diese Auszeichnung ein besonders aussagekräftiger Indikator für die Exzellenz von Produkten und Dienstleistungen im B2B-Markt. Die Unternehmen wurden anhand von fünf Schlüsselkriterien bewertet: Empfehlungswahrscheinlichkeit, Geschäftsfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Konsistenz der Leistungen und Ruf hinsichtlich Zuverlässigkeit. Das Ranking würdigt Organisationen, die zuverlässige und konsistente Ergebnisse liefern.

"Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das Fundament aller Aktivitäten bei Toptal", erklärte Taso Du Val, CEO von Toptal. "Die Auszeichnung als Amerikas zuverlässigstes Dienstleistungsunternehmen bestärkt uns in unserem kontinuierlichen Engagement, Kunden jeder Größe außergewöhnliche Erfahrungen und Ergebnisse zu bieten. Diese Leistung spiegelt das Vertrauen wider, das globale Unternehmen in Toptal als zuverlässigen Partner für Spitzenkräfte und strategische Umsetzung setzen."

Toptal zeichnet sich durch sein Angebot an hochwertigen professionellen Dienstleistungen in den Bereichen Technologiedienstleistungen, KI-Dienstleistungen, Datenkennzeichnung und -annotation, Unternehmensberatung, Managed Services und mehr aus allesamt ausgeführt von den besten 3 der weltweit verfügbaren Talente.

Mit seiner Platzierung auf der Liste neben globalen Marken unterstreicht Toptal seine Mission, Unternehmen durch unermüdlichen Fokus auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und langfristigen Kundennutzen zu stärken.

Über Toptal

Toptal ist die weltweit größte vollständig remote arbeitende Belegschaft, die Unternehmen mit den besten 3 der freiberuflichen Talente zusammenbringt und es Unternehmen ermöglicht, ihre Teams nach Bedarf zu vergrößern. Toptal wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seitdem mehr als 30.000 Kunden in über 140 Ländern betreut. Weitere Informationen finden Sie unter Toptal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260203505404/de/

Contacts:

Luiz Baia

SVP of Marketing Strategy

luiz.baia@toptal.com