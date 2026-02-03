Ein vor 50 Jahren von Steve Jobs und Steve Wozniak unterzeichneter Scheck über 500 US-Dollar ist bei einer Auktion für 2,4 Millionen Dollar unter den Hammer gekommen. Das Dokument hat eine besondere Bedeutung in der Apple-Geschichte. Es kommt immer mal wieder vor, dass einfache Dokumente oder Geräte aus der Frühzeit des Kultkonzerns Apple bei Auktionen hohe Preise erzielen. So wurde ein Apple-Scheck über 4,01 Dollar aus dem Jahr 1976 Ende 2023 für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n