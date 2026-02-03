Die Übernahme vereint Finanzprognosen und IT-Innovationen in der ersten Microsoft-nativen Orchestrated Planning-Umgebung und unterstützt Unternehmen dabei, besser zu planen und mehr zu erreichen, indem Strategien in Echtzeit in abgestimmte Maßnahmen umgesetzt werden.

Vena, die einzige vollständige FP&A-Plattform, die auf Agentic AI basiert und speziell zur Erweiterung des Microsoft-Technologie-Ökosystems entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Managility Pty Ltd, firmierend als Acterys ("Acterys"), der branchenführenden Power BI-basierten Plattform für operative Planung und Anwendungsentwicklung, unterzeichnet hat, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigung.

Diese Übernahme eröffnet Unternehmen eine bahnbrechende Möglichkeit, Planung, Analyse und Anwendungsentwicklung innerhalb der Microsoft-Tools zu kombinieren, denen sie bereits für die Führung ihres Unternehmens vertrauen. Durch die Kombination der Excel-basierten Finanzplanungs- und Analysefunktionen (FP&A) von Vena mit der proprietären Power BI-Writeback-Engine von Acterys und den einheitlichen Analysen innerhalb von Microsoft Fabric schafft Vena die erste Microsoft-native Umgebung für Orchestrated Planning ein Betriebsmodell, das Unternehmen über die integrierte Planung hinaus zu einer vollständig orchestrierten und agentenbasierten, KI-gestützten Ausführung führt.

Orchestrated Planning stellt die nächste Stufe der Planungsreife dar. Es harmonisiert und automatisiert alle Komponenten der Planungs- und Ausführungszyklen Personen, Prozesse, Technologien und Daten und stellt sicher, dass das gesamte Unternehmen mit Erkenntnissen und Weitsicht ausgestattet ist und dass Entscheidungen und Maßnahmen mit den strategischen Zielen übereinstimmen. Während integrierte Planung Pläne miteinander verbindet, stimmt Orchestrated Planning Entscheidungen und Maßnahmen aufeinander ab und verwandelt Planung und Ausführung in eine unternehmensweite Leistungsdynamik.

Gemeinsam verwirklichen Vena und Acterys die Orchestrated Planning, indem sie den Bereichen Finanzen und IT eine gemeinsame, vertrauenswürdige Umgebung bieten, in der sie funktionale und operative Planungen sowie Szenario-Modellierungen in Echtzeit und in großem Maßstab erstellen, erweitern und operationalisieren können. Vena stattet die Finanzabteilung mit einer Excel-basierten FP&A-Grundlage aus, die auf Echtzeitdaten basiert, während Acterys die IT-Abteilung mit Power BI-Rückschreibfunktionen und Fabric-basierten Datenanalysen versorgt, um Finanzmodelle und speziell entwickelte operative Anwendungen miteinander zu verbinden. Das Ergebnis ist eine KI-gestützte Planung, die Strategie, Systeme und Umsetzung im gesamten Unternehmen aufeinander abstimmt.

"Unsere Vision war es schon immer, Unternehmen dabei zu unterstützen, besser zu funktionieren, indem wir Menschen, Daten und Prozesse miteinander verbinden", erklärte Hunter Madeley, CEO von Vena. "Mit Acterys erschließen wir das volle Potenzial des Microsoft-Ökosystems, indem wir Unternehmen, die Excel, Power BI und andere Microsoft-Technologien einsetzen, dabei unterstützen, den Wert, den sie für ihre Teams, ihre Organisation und die von ihnen betreuten Kunden schaffen, erheblich zu steigern."

"Vena und Acterys vereinen das Beste aus beiden Welten Excel für den Finanzbereich und Power BI für den IT-Bereich und bieten so eine einheitliche Planungs- und Analyseumgebung", erklärte Mike Zack, CEO von Acterys. "Dies ist die Lösung, auf die Unternehmen gewartet haben, um Strategie, Systeme und Ausführung über die gesamte Microsoft-Plattform hinweg aufeinander abzustimmen."

Acterys bedient mehr als 300 globale Unternehmen und ermöglicht es CIOs, IT-Führungskräften und Geschäftsinnovatoren, maßgeschneiderte Planungs-, Analyse- und Datenanwendungen innerhalb von Power BI und Microsoft Fabric zu erstellen und zu skalieren. Beide Plattformen sind über den Microsoft Marketplace verfügbar, was eine schnellere Beschaffung ermöglicht und mit Vena direkte Abzüge vom Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) ermöglicht.

Über Vena

Vena Solutions Inc. ("Vena") ist die einzige agentenbasierte, KI-gestützte FP&A-Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, das gesamte Potenzial des Microsoft-Ökosystems für Finanz- und IT-Teams weltweit zu nutzen. Tausende führende Unternehmen vertrauen auf Vena, um Planung, Analyse und Ausführung miteinander zu verbinden. Erfahren Sie mehr unter venasolutions.com.

Über Acterys

Acterys bietet unternehmensgerechte Lösungen für Planung, Analyse und Anwendungsentwicklung für Microsoft Power BI, Azure und Fabric. Die modulare, skalierbare Plattform ermöglicht es Unternehmen, vernetzte, datengesteuerte Anwendungen in großem Maßstab zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Acterys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260203573759/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Jonathan Paul

Vice President, Content Marketing

jpaul@venacorp.com