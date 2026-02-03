EQS-News: BP Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 3. Februar 2026) - BP Silver Corp. (TSXV: BPAG) ("BP Silver" oder das "Unternehmen") gibt die Untersuchungsergebnisse ("Untersuchungsergebnisse") der ersten beiden seiner insgesamt elf Bohrlöcher in Phase I seines Bohrprogramms (das "Programm") auf dem Silberprojekt Cosuño ("Cosuño") in Bolivien bekannt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse der übrigen neun Bohrlöcher in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Das Unternehmen gibt außerdem die Ernennung von Dr. Mark Cruise zum Executive Chair des Unternehmens bekannt. Dr. Stewart D. Redwood, Direktor und Qualifizierte Person, erklärte: "Cosuño ist eine 10,5 Quadratkilometer große Alterationszone. Im Rahmen des Programms wurden nur vier Ziele im südlichen Teil von Cosuño erprobt. Diese wurden wegen ihres Oberflächenausstrichs als erste Ziele ausgewählt. Wir gehen davon aus, dass es noch viele weitere verborgene Ziele gibt, da der Großteil des Gebiets von oberflächennahem Abraum bedeckt ist. Mit zwei kurzen Bohrungen kratzen wir nun buchstäblich an der Oberfläche dieses ausgedehnten Systems. Hierbei ist es sehr bedeutsam, dass schon die Lithokappe von Cosuño mineralisiert ist, da Lithokappen normalerweise unergiebig sind." Dr. Redwood fuhr fort: "Wir gehen davon aus, dass wir in Cosuño auf immer höhere Gehalte stoßen werden, je tiefer wir in und unter die Lithokappe bohren. Lithokappen sind ausgedehnte Zonen mit Lehm- und Kieselsäurealteration, die sich im oberen Teil bolivianischer polymetallischer Adersysteme und Zinnporphyren bilden, ähnlich wie über porphyrischen Kupferlagerstätten. Das Cosuño nächstgelegene Vorkommen, die Lagerstätte Pulacayo, weist eine große, unergiebige Lithokappe auf. Darunter verbirgt sich eine Hauptader, aus der bereits 640 Millionen Unzen Silber und jeweils 200.000 Tonnen Blei und Zink gefördert wurden." Die wichtigsten Highlights der ersten Ergebnisse von Cosuño Die veröffentlichten Ergebnisse stammen aus den ersten beiden Bohrlöchern, Bohrloch CO-0001 und CO-0002. Diese erprobten eines der vier anfänglichen Oberflächenziele, die innerhalb des (etwa 10,5 km2) großen hydrothermalen Systems Cosuño identifiziert wurden (Tabelle 1 und Abbildung 1). Wie die Untersuchungen zeigen, setzt sich die an der Oberfläche identifizierte Silber- und Goldmineralisierung in der Tiefe innerhalb der Lithokappe fort. Die Ergebnisse sind bedeutsam, da mineralisierte Lithokappen in ähnlichen bolivianischen Systemen normalerweise unergiebig sind. Cosuño birgt also ein Potenzial für weitere Entdeckungen in der Tiefe und in Gebieten unter der Deckschicht. Bohrlochname von (m) bis (m) Intervall (m) Ag g/t Au g/t AgEq g/t Anmerkungen CO-0001 23 85 62 38,1 0,22 56,96 Brekzie 10,5-39,0 m, 40,5-77,5 m. ink. 35 64 29 56,03 0,28 80,03

ink. 35 40 5 97,72 0,39 131,15

und 48 52 4 114,15 0,42 150,15

CO-0002 41 76 33 23,43 0,46 62,86 Verkieselter Tuff 46,0-83,0 m, halbmassige Sulfide 58,0-72,0 m. ink. 57 60 3 35,8 1,04 124,95 Der Au-Gehalt in Bohrloch CO-0002 ist höher.

Tabelle 1: Signifikante Bohrabschnitte in DDH CO-0001 und CO-0002. Anmerkungen zur Tabelle: Silberäquivalent (AgEq) = Ag + (Au * Au-Preis/Ag-Preis). Wir gehen von einer Gewinnung von 100% Ag und 100% Au aus, da sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet und bisher keine metallurgischen Tests durchgeführt wurden. Angesetzte Preise Au $3.431,54/oz, Ag $40,03/oz (Durchschnitt London Bullion Market Association 2025) Die obigen Angaben sind Kernlängen, da die tatsächlichen Mächtigkeiten derzeit nicht bekannt sind. Dr. Redwood kommentierte: "Die Goldgehalte im Zielgebiet Jalsuri sind höher als erwartet und weisen beträchtliche Mächtigkeiten auf. Mit diesen Ergebnissen haben wir eines der Ziele des Bohrprogramms der Phase I erreicht: Wir haben bestätigt, dass die bei den Gesteinsproben an der Oberfläche definierten Silberanomalien in der Tiefe fortbestehen." Überblick über das Cosuño-Bohrprogramm Im Rahmen des Programms wurden vier Ziele mit hoher Priorität erprobt. Diese definieren sich durch strukturell kontrollierte, ausstreichende, geochemisch anomale bis stark anomale silberhaltige polymetallische Zonen, die durch Verkieselung, mittlere bis fortgeschrittene argillische Alteration, Sulfide und Brekzien gekennzeichnet sind. Dies sind typische Merkmale vieler bedeutender Silbervorkommen in Bolivien. Die Ziele befinden sich innerhalb eines großen hydrothermalen Alterationssystems mit einer Fläche von ca. 10,5 km², wie durch detaillierte Kartierungen, geochemische Probenahmen und Fernerkundung der Alterationen definiert. Zahlen und der weitere geologische Hintergrund des ersten Programms sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 21. Oktober 2025 und 14. November 2025 nachzulesen. Weitere Ergebnisse aus den verbleibenden neun Bohrlöchern werden veröffentlicht, sobald wir sie in den kommenden Wochen von den Untersuchungslabors erhalten. Einzelheiten Dies ist das erste in der Lithokappe Cosuño durchgeführte Bohrprogramm: Die Bohrlöcher CO-0001 und CO-0002 wurden im Zielgebiet Jalsuri gebohrt. Dies ist ein von Nordwesten nach Südosten verlaufender Bergrücken, der von einer markanten mineralisierten Struktur gebildet wird (Abbildung 1 und 2). CO-0001 (östlicher Längengrad 747065 nördlicher Längengrad 7762846) wurde mit einer Neigung von -45° und einer Richtung von 235° bis zu einer Tiefe von 101,0 m gebohrt. CO-0002 (Ost 747063 Nord 7762848) wurde von derselben Plattform aus mit einer Neigung von -45° und einem Azimut von 175° bis zu einer Tiefe von 107,0 m gebohrt (Tabelle 1, Abbildung 1 und 2). Beide Bohrungen durchschnitten Tuffe mit hydrothermalen Brekzien, fortgeschrittener argillischer und einfacher argillischer Alteration, starker Verkieselung und halbmassigem Pyrit. Sie alle sind von kleinen spätzeitigen drusigen Adern aus Quarz, Pyrit, Tetrahedrit und Silbersulfosalzen durchzogen (Abbildungen 3 bis 4).



Abbildung 1: Geologische Übersichtskarte mit Oberflächengeochemie, ersten vorrangigen Zielen und Bohrlochpositionen - Silberprojekt Cosuño, Bolivien. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11890/282595_5f7c4720d45b5b01_002full.jpg



Abbildung 2: Querschnitt durch das Zielgebiet Jalsuri mit Darstellung der Oberflächengeochemie, Spuren des Bohrlochs CO-0001, Mineralisierung, der Alteration und Geologie. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11890/282595_5f7c4720d45b5b01_003full.jpg



Abbildung 3: Bohrung CO-0001: Hydrothermale / Crackle-Brekzie, intensive fortgeschrittene argillische Alteration mit Pyrit, Sulfosalzen und Sulfiden, kleinen Quarz-Alunit-Dickit-Adern, offener Raum mit Drusenquarz. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11890/282595_5f7c4720d45b5b01_004full.jpg Abbildung 4A (Foto links): Bohrung CO-0001: 49,70 m, polymiktische Brekzienmatrix mit durchdringender Verkieselung mit disseminierten Sulfosalzen, lokaler klüftiger Kieselsäure und Quarz-Alunit-Dickit. Abbildung 4B (rechtes Foto): Bohrung CO-0002: Auf 60 m. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11890/282595_282337_figure4.jpg Ernennung zum Executive Chair Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Dr. Mark Cruise, zuvor unabhängiger Director von BP Silver, mit Wirkung vom 2. Februar 2026 zum Executive Chair des Unternehmens ernannt wurde. Dr. Cruise hat über 30 Jahre Erfahrung im internationalen Bergbau in den Bereichen Basismetalle, Edelmetalle und kritische Mineralien, von der frühen Exploration bis hin zur Förderung. Sein Fachwissen umfasst technische Strategien, Kapitalmärkte (er beschaffte Finanzierungen in Höhe von über 1 Mrd. $), Fusionen und Übernahmen sowie Verhandlungen mit Interessengruppen. Er war Mitbegründer und Leiter mehrerer Explorations- und Bergbauunternehmen im Wert von Milliarden von Dollar. Zuletzt war er COO und CEO von New Pacific Metals, das in Bolivien zwei Silberlagerstätten mit jeweils mehr als 200 Millionen Unzen erschließt. Partnerschaft für Investor Relations: BP Silver gibt außerdem die Beauftragung von Adelaide Capital ("Adelaide") zum 1. Februar 2026 bekannt. Dieses führende Unternehmen für Investor Relations und Kapitalmarktberatung wird für das Unternehmen Investor Relations- und Beratungsdienstleistungen erbringen. Als Full-Service-Investor-Relations-Firma bietet Adelaide eine einzigartige und starke Perspektive sowie ein neu gestaltetes Geschäftsmodell für Investor Relations. Adelaide wird in enger Zusammenarbeit mit BP Silver ein umfassendes Kapitalmarktprogramm entwickeln und umsetzen. Dazu gehören Unterstützung bei Non-Deal-Roadshows, virtuellen Kampagnen, sozialen Medien, Konferenzen sowie bei der Kommunikation mit Investoren. Als Gegenleistung für die Dienste von Adelaide hat das Unternehmen im Rahmen eines auf drei Monate angelegten Investor-Relations-Beratungsvertrags ("IRA") die Zahlung einer monatlichen Gebühr von 10.000 CAD vereinbart. Adelaide ist ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario. Zum Zeitpunkt dieses Dokuments ist Adelaide außer den ihm zuvor gewährten 50.000 Optionen des Unternehmens weder direkt noch indirekt an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt. Der IRA unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Qualifizierte Person Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Dr. Stewart D. Redwood, PhD, FIMMM, als Direktor des Unternehmens und Qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects genehmigt. Da Dr. Redwood ein Direktor des Unternehmens ist, ist er gemäß National Instrument 43-101 nicht unabhängig. Die Mineralisierung in der Lagerstätte Pulacayo ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Projekt Cosuño. Die Informationen über die Förderung aus der Lagerstätte Pulacayo stammen aus SERGEOMIN, Bulletin of the National Service of Geology and Mining, Nr. 30, S. 119-120. QA/QC Entworfen und beaufsichtigt wurde das Arbeitsprogramm von Gonzalo Lemuz, P.Geo, dem Chief Operating Officer des Unternehmens. Er verantwortete sämtliche Aspekte der Arbeiten, einschließlich des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC). Das Personal vor Ort sammelt und verfolgt die Proben sorgfältig, die dann sicher versiegelt und zur Probenaufbereitung an das ALS-Labor in Oruro geschickt werden. Aufbereitet wurden die Kernproben von ALS in ihrem Labor in Oruro, Bolivien. Die Probenpulpen wurden zur Analyse an ihr Labor in El Callao, Peru, verschickt. ALS ist nach ISO/IEC 17025:2017 und ISO9001:2015 akkreditiert. ALS ist unabhängig von BP Silver. Silber- und Multielemente wurden durch Königswasseraufschluss und ICP-MS-Abschluss analysiert. Das Gold wurde mittels Brandprobe und AA-Abschluss analysiert. Zur Überwachung der QA/QC setzte BPAG zertifizierte Standardreferenzmaterialien (CSRM), Leerproben und Duplikate ein. Alle Diamantbohrlöcher wurden im HQ-Durchmesser gebohrt. Die durchschnittliche Kernausbeute betrug 97,5% für CO-0001 und 95% für CO-0002. Über BP Silver Corp. BP Silver Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung hochgradiger Silberprojekte in Bolivien konzentriert. Das Vorzeigeobjekt des Unternehmens, das Cosuño-Projekt, liegt strategisch günstig im produktiven bolivianischen Silber-Gürtel, einer Region mit einer reichen Bergbaugeschichte und einem erheblichen unerschlossenen Entdeckungspotenzial. Mit einem starken technischen Team und einer disziplinierten Explorationsstrategie ist BP Silver in der Lage, durch die Entdeckung und Erschließung großer Silbervorkommen Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Tim Shearcroft, Chief Executive Officer

604-307-7032

Info@BPSilverCorp.com Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren abhängt, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Silber und anderen Edel- und sonstigen Metallen; zukünftige Nachfrage nach Silber und anderen Edelmetallen; die Unfähigkeit, die notwendigen Finanzen aufzubringen, um die erforderlichen Ausgaben zu tätigen, um die Liegenschaft zu erhalten und Fortschritte damit zu machen; umweltbedingte Verbindlichkeiten (bekannte und unbekannte); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Risiken der Mineralexplorationsbranche; Verzögerungen bei der Erlangung staatlicher Genehmigungen; und das Unvermögen, die notwendigen behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (ENTSPRECHEND DER DEFINITION IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/282595 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/282595

