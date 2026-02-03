Sauf indication contraire, toute l'information financière est non auditée et présentée en dollars canadiens, et elle est tirée des états financiers consolidés résumés de la Société, qui sont fondés sur les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada, plus précisément les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), et qui ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire. Les volumes de production sont présentés selon la participation directe avant redevances, sauf pour les valeurs de production liées aux activités de la Société en Libye, qui sont présentées selon un prix raisonnable. Certaines mesures financières dans le présent communiqué (fonds provenant de l'exploitation ajustés, résultat d'exploitation ajusté, flux de trésorerie disponibles, flux de trésorerie disponibles normalisés et dette nette) ne sont pas prescrites par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué. Les informations concernant les activités du secteur Sables pétrolifères ne tiennent pas compte de la participation de Suncor Énergie Inc. dans Fort Hills et Syncrude.

Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU)

Faits saillants du quatrième trimestre

Fonds provenant de l'exploitation ajustés de 3,2 G$ et flux de trésorerie disponibles de 1,7 G$.

Redistribution d'environ 1,5 G$ aux actionnaires, ce qui comprend des rachats d'actions de 775 M$ et des dividendes de 719 M$.

Production en amont trimestrielle record de 909 000 barils par jour (b/j), en hausse de 34 000 b/j par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Capacité de raffinage trimestrielle record de 504 000 b/j, en hausse de 18 000 b/j par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Taux d'utilisation des actifs trimestriels à de nouveaux sommets; le taux d'utilisation des installations de valorisation a été de 106 % et celui des raffineries a été de 108 %.

« Le quatrième trimestre record de Suncor a contribué à l'atteinte de nouveaux sommets au cours de l'exercice. La Société a également concrétisé ses objectifs de la Journée des investisseurs 2024 un an plus tôt que prévu, ce qui démontre les efforts importants que nous déployons pour obtenir les meilleurs résultats possible en matière de sécurité, pour assurer une exécution de premier ordre et pour favoriser l'excellence opérationnelle », a déclaré Rich Kruger, président et chef de la direction. « En prévision de 2026, Suncor est prête à poursuivre sur cette lancée et à dégager davantage de valeur pour les actionnaires et des flux de trésorerie résilients, grâce à l'un des portefeuilles d'actifs les plus intégrés et les plus performants du secteur. »

Faits saillants de l'exercice 2025

Fonds provenant de l'exploitation ajustés de 12,8 G$ et flux de trésorerie disponibles de 6,9 G$.

Redistribution d'environ 5,8 G$ aux actionnaires, soit des rachats d'actions de 3,0 G$ et des dividendes de 2,8 G$.

Production en amont record de 860 000 b/j, soit 33 000 b/j de plus qu'en 2024, ce qui tient compte d'un taux d'utilisation des installations de valorisation sans précédent de 99 %.

Débit de raffinage record de 480 000 b/j, soit 15 000 b/j de plus qu'en 2024, ce qui tient compte d'un taux d'utilisation des raffineries sans précédent de 103 %.

Ventes de produits raffinés records de 623 000 b/j, en hausse de 23 000 b/j par rapport à 2024.

Suncor a atteint ses objectifs triennaux ambitieux présentés lors de la Journée des investisseurs 2024 un an avant l'échéance prévue. Ces objectifs comprenaient : une augmentation des flux de trésorerie disponibles normalisés de 3,3 G$ par année; une réduction du seuil de rentabilité de la Société basé sur le WTI de 10 $ US par baril; un accroissement de la production en amont de 100 000 barils par jour; une réduction des dépenses en immobilisations annuelles à 5,7 G$; l'atteinte de l'objectif de dette nette de 8 G$ et la redistribution de 100 % des fonds excédentaires aux actionnaires par la suite.



Résultats du quatrième trimestre









Faits saillants financiers T4 T3 T4 (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2025 2025 2024 Bénéfice net 1 476 1 619 818 Par action ordinaire1) (en dollars) 1,23 1,34 0,65 Résultat d'exploitation ajusté2) 1 325 1 794 1 566 Par action ordinaire1), 2) (en dollars) 1,10 1,48 1,25 Fonds provenant de l'exploitation ajustés2) 3 218 3 831 3 493 Par action ordinaire1), 2) (en dollars) 2,68 3,16 2,78 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 3 921 3 785 5 083 Par action ordinaire1) (en dollars) 3,27 3,13 4,05 Dépenses en immobilisations3) 1 483 1 439 1 498 Flux de trésorerie disponibles2) 1 699 2 347 1 923 Dividende par action ordinaire1) (en dollars) 0,60 0,57 0,57 Rachats d'actions par action ordinaire4) (en dollars) 0,65 0,62 0,64 Rendements pour les actionnaires5) 1 494 1 438 1 713 Charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux 3 518 3 270 3 411 Dette nette2) 6 337 7 147 6 861









T4 T3 T4 Faits saillants de l'exploitation 2025 2025 2024 Total de la production en amont (kb/j) 909,0 870,0 875,0 Taux d'utilisation des raffineries (%) 108 106 104

1) De base par action.

2) Mesures financières hors PCGR ou comprend des mesures financières hors PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué de presse.

3) Compte non tenu des intérêts capitalisés.

4) Correspondent au coût des rachats d'actions, compte non tenu de l'impôt payé sur les rachats d'actions, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation.

5) Comprennent les dividendes versés sur les actions ordinaires et les rachats d'actions ordinaires, compte non tenu de l'impôt payé sur les rachats d'actions.

Résultats financiers

Rapprochement du résultat d'exploitation ajusté1)



T4 T3 T4 (en millions de dollars) 2025 2025 2024 Bénéfice net 1 476 1 619 818 (Profit de change latent) perte de change latente sur la dette libellée en dollars américains (114) 186 514 Perte latente (profit latent) sur les activités de gestion des risques 7 5 (16) (Renversement d'une provision) et réduction de valeur sur des placements en titres de capitaux propres (66) - 212 Perte liée au remboursement anticipé d'une dette à long terme - - 144 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté 22 (16) (106) Résultat d'exploitation ajusté1) 1 325 1 794 1 566

1) Mesure financière hors PCGR. Tous les éléments de rapprochement sont présentés avant impôt et ajustés pour tenir compte de l'impôt sur le résultat présenté au poste « Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté ». Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué de presse.

Le résultat d'exploitation ajusté de Suncor s'est établi à 1,325 G$ (1,10 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 1,566 G$ (1,25 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ce recul découle essentiellement de la diminution des prix obtenus en amont, déduction faite de la baisse des redevances, et d'une perte de change sur les éléments du fonds de roulement, en comparaison d'un profit pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en partie contrebalancées par l'augmentation des marges de raffinage et par la hausse de la production en amont, du débit de raffinage en aval et des volumes de ventes.

Le bénéfice net s'est établi à 1,476 G$ (1,23 $ par action ordinaire) pour le quatrième trimestre de 2025, en comparaison de 818 M$ (0,65 $ par action ordinaire) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. En plus des facteurs qui ont eu une incidence sur le résultat d'exploitation ajusté, les éléments présentés dans le tableau ci-dessus ont influé sur le bénéfice net du quatrième trimestre de 2025 et du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les fonds provenant de l'exploitation ajustés se sont établis à 3,218 G$ (2,68 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2025, en comparaison de 3,493 G$ (2,78 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette variation s'explique essentiellement par l'incidence des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur le résultat d'exploitation ajusté.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui tiennent compte des variations du fonds de roulement hors trésorerie, se sont chiffrés à 3,921 G$ (3,27 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 5,083 G$ (4,05 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux se sont établis à 3,518 G$ au quatrième trimestre de 2025, en comparaison de 3,411 G$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation découle principalement de la hausse du coût des intrants de marchandises. Les charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux sont demeurés relativement stables malgré une production et des volumes de ventes des activités en amont et en aval plus élevés.

Résultats d'exploitation











T4 T3 T4 (en kb/j, à moins d'indication contraire) 2025 2025 2024 Activités en amont





Total de la production de bitume du secteur Sables pétrolifères 992,7 958,3 951,5 Production de pétrole brut synthétique et de diesel 586,8 571,2 572,5 Transferts entre actifs et produits consommés à l'interne (29,8) (27,1) (28,9) Production valorisée - production nette de pétrole brut synthétique et de diesel 557,0 544,1 543,6 Production de bitume 343,5 334,6 342,6 Transferts entre actifs (55,1) (66,5) (68,7) Production de bitume non valorisé 288,4 268,1 273,9 Total de la production du secteur Sables pétrolifères 845,4 812,2 817,5 Exploration et production 63,6 57,8 57,5 Production en amont totale 909,0 870,0 875,0 Ventes en amont 905,5 887,2 865,4







Activités en aval





Taux d'utilisation des raffineries (%) 108 106 104 Pétrole brut traité par les raffineries 504,2 491,7 486,2 Ventes de produits raffinés 640,4 646,8 613,3

La production totale de bitume du secteur Sables pétrolifères a augmenté pour atteindre un record trimestriel de 992 700 b/j, comparativement à 951 500 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement d'une solide performance des activités minières, et elle reflète une production sans précédent pour un quatrième trimestre à Fort Hills, qui a atteint 90 % de sa capacité nominale en 2025 conformément au plan triennal d'amélioration de la mine.

La production nette de pétrole brut synthétique de la Société s'est accrue pour atteindre 557 000 b/j, un record trimestriel, comparativement à 543 600 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La composition de la production de la Société a tiré parti de la plus grande disponibilité des installations de valorisation attribuable au moins grand nombre de travaux de maintenance planifiés au cours du trimestre considéré et par la solide fiabilité soutenue des installations de valorisation.

La production de bitume non valorisé s'est accrue pour s'établir à 288 400 b/j au quatrième trimestre de 2025, contre 273 900 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement d'une production de bitume record, en partie contrebalancée par une charge d'alimentation plus grande.

La production du secteur Exploration et production (E&P) s'est accrue pour s'établir à 63 600 b/j au quatrième trimestre de 2025, en comparaison de 57 500 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et elle reflète l'accroissement de la production à Hebron et l'ajout de la production à White Rose, qui a redémarré au premier trimestre de 2025.

Le débit de raffinage s'est accru pour atteindre 504 200 b/j, un record trimestriel, et le taux d'utilisation des raffineries s'est établi à 108 %, comparativement à 486 200 b/j et à 104 %, respectivement, au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse reflète avant tout l'excellente performance continue au chapitre de l'exploitation tout au long du trimestre à l'étude, au cours duquel les quatre raffineries ont affiché un taux d'utilisation supérieur à 100 %.

Les ventes de produits raffinés ont augmenté pour atteindre un niveau record pour un quatrième trimestre de 640 400 b/j, en comparaison de 613 300 b/j au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique principalement par une production accrue des raffineries et des investissements soutenus pour accroître les activités de vente au détail ainsi que par les avantages tirés des partenariats stratégiques.

Mises à jour concernant la Société et la stratégie

Hausse des rachats d'actions de 10 % par mois. En 2026, il est prévu que 100 % des fonds excédentaires continuent d'être redistribués aux actionnaires, comme en témoigne la hausse de 10 % des rachats d'actions, lesquels ont atteint 275 M$ par mois par rapport à 250 M$ par mois en décembre 2025, ce qui porterait les rachats d'actions à 3,3 G$ en 2026.

Hausse du dividende trimestriel. Suncor a augmenté son dividende trimestriel d'environ 5 %, le portant à 0,60 $ par action ordinaire.

Mises à jour sur les perspectives de la Société

Aucune modification n'a été apportée aux fourchettes prévisionnelles pour 2026 de la Société publiées le 11 décembre 2025.

Pour des précisions et des mises en garde sur les perspectives de Suncor pour 2026, visitez le https://www.suncor.com/fr-ca/investisseurs/perspectives-de-la-societe.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« offre publique de rachat »)

(en milliers d'actions ordinaires) Date de début Expiration Nombre maximal

d'actions pouvant

être rachetées Nombre maximal

d'actions pouvant

être rachetées (%) Nombre d'actions rachetées Offre publique de rachat de 2023 17 février 2023 16 février 2024 132 900 10 47 107 Offre publique de rachat de 2024 26 février 2024 25 février 2025 128 700 10 61 066 Offre publique de rachat de 2025 3 mars 2025 2 mars 2026 123 800 10 50 475

L'offre publique de rachat actuelle de Suncor prendra fin le 2 mars 2026. La Société a l'intention de renouveler le programme d'offre publique de rachat après l'expiration de l'offre publique de rachat actuelle.

Entre le 3 mars 2025 et le 30 janvier 2026, conformément à son offre publique de rachat, Suncor a racheté 50 474 677 actions ordinaires sur le marché libre, soit 4,1 % de ses actions ordinaires en circulation au 18 février 2025, pour 2,8 G$, à un prix moyen pondéré de 55,46 $ par action ordinaire.

Le nombre réel d'actions ordinaires qui peuvent être rachetées aux termes de l'offre publique de rachat et le calendrier des rachats seront déterminés par Suncor. La Société estime que, selon le cours de ses actions ordinaires et d'autres facteurs pertinents, le rachat de ses propres actions représente une occasion de placement intéressante et est dans l'intérêt supérieur de la Société et de ses actionnaires. La Société ne s'attend pas à ce que la décision d'attribuer de la trésorerie pour racheter des actions ait une incidence sur sa stratégie à long terme.

Mise à jour en matière de gouvernance

Jennifer Kneale a été nommée au conseil d'administration de Suncor le 3 février 2026 et fait partie du comité de vérification et du comité sur l'environnement, la santé, la prévention et le développement durable. Elle est actuellement présidente de Targa Resources Corp., une société intégrée du secteur médian dont le siège social est situé à Houston, au Texas. Avant de se joindre à Targa, Mme Kneale a cumulé plus de 10 ans dans le secteur des services financiers, essentiellement dans des fonctions liées aux investissements dans des sociétés fermées, à la gestion d'actifs et aux services bancaires d'investissement.

Mesures financières hors PCGR

Certaines mesures financières contenues dans le présent communiqué, à savoir les fonds provenant de l'exploitation ajustés, le résultat d'exploitation ajusté, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles normalisés et la dette nette, ainsi que les montants par action ou par baril connexes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous présentons ces mesures financières hors PCGR parce que notre direction les utilise pour analyser la performance des activités, l'endettement et la liquidité, le cas échéant, et qu'elles peuvent être utiles aux investisseurs pour les mêmes raisons. Ces mesures financières hors PCGR n'ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être utilisées isolément ni comme substituts aux mesures de rendement établies conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures financières hors PCGR sont calculées et présentées de la même manière d'une période à l'autre. Des ajustements particuliers pourraient être pertinents pour certaines périodes seulement.

Résultat d'exploitation ajusté

Le résultat d'exploitation ajusté est une mesure financière hors PCGR qui se calcule en ajustant le résultat net en fonction d'éléments significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance au chapitre de l'exploitation. La direction utilise le résultat d'exploitation ajusté pour évaluer la performance au chapitre de l'exploitation parce qu'elle estime que cette mesure donne une comparaison plus juste entre les périodes. Un rapprochement entre le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net est présenté ailleurs dans le présent communiqué.

Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés

Les fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés sont une mesure financière hors PCGR qui consiste à ajuster une mesure conforme aux PCGR, à savoir les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, en fonction des variations du fonds de roulement hors trésorerie et que la direction utilise pour analyser la performance au chapitre de l'exploitation et la liquidité. Les variations du fonds de roulement hors trésorerie peuvent subir l'incidence, entre autres facteurs, de la volatilité des prix des marchandises, du calendrier des achats des charges d'alimentation destinées aux activités extracôtières et des paiements relatifs aux taxes sur les marchandises et à l'impôt sur le résultat, du calendrier des flux de trésorerie liés aux créances et aux dettes et des variations des stocks qui, de l'avis de la direction, réduisent la comparabilité d'une période à l'autre.

Trimestres clos les

31 décembre Sables

pétrolifères Exploration et

production Raffinage et

commercialisation Siège social et

éliminations Impôt sur le

résultat Total (en millions de dollars) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Bénéfice (perte) avant impôt sur le

résultat 1 120 1 625 61 125 895 410 (69) (1 070) - - 2 007 1 090 Ajustements pour:























Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur 1 339 1 390 150 162 290 269 34 30 - - 1 813 1 851 Charge de désactualisation 124 128 17 17 3 3 - - - - 144 148 (Profit de change latent) perte de change latente sur la dette libellée en dollars américains - - - - - - (114) 514 - - (114) 514 Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation (136) 1 (1) (7) (9) (53) - - - - (146) (59) (Profit) perte à la cession d'actifs (36) (6) - - (3) (5) 1 (1) - - (38) (12) Perte sur l'extinction d'une dette à long terme - - - - - - - 144 - - - 144 Rémunération fondée sur des actions 57 55 3 4 23 26 41 69 - - 124 154 Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état (113) (95) (17) (24) (22) (20) - - - - (152) (139) Autres 51 28 1 (3) (3) 8 (1) 183 - - 48 216 Charge d'impôt exigible - - - - - - - - (468) (414) (468) (414) Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés 2 406 3 126 214 274 1 174 638 (108) (131) (468) (414) 3 218 3 493 Variation du fonds de roulement hors trésorerie



















703 1 590 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



















3 921 5 083

Exercices clos les

31 décembre Sables

pétrolifères Exploration et

production Raffinage et

commercialisation Siège social et

éliminations Impôt sur le

résultat Total (en millions de dollars) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 5 277 6 607 526 867 2 822 2 596 (677) (1 883) - - 7 948 8 187 Ajustements pour:























Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur 5 047 5 134 649 707 1 082 996 138 117 - - 6 916 6 954 Charge de désactualisation 498 514 65 67 13 11 - - - - 576 592 (Profit de change latent) perte de change latente sur la dette libellée en dollars américains - - - - - - (403) 714 - - (403) 714 Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation (111) (117) (3) 3 8 (8) - - - - (106) (122) Profit à la cession d'actifs (36) (15) - - (19) (8) - (2) - - (55) (25) Perte sur l'extinction d'une dette à long terme - - - - - - - 170 - - - 170 Rémunération fondée sur des actions 37 (47) 1 12 17 (20) (47) (2) - - 8 (57) Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état (385) (385) (47) (47) (73) (56) - - - - (505) (488) Autres 188 151 4 1 57 27 95 207 - - 344 386 Charge d'impôt exigible - - - - - - - - (1 940) (2 465) (1 940) (2 465) Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés 10 515 11 842 1 195 1 610 3 907 3 538 (894) (679) (1 940) (2 465) 12 783 13 846 Variation du fonds de roulement hors trésorerie



















(2) 2 114 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



















12 781 15 960

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière hors PCGR calculée en déduisant des fonds provenant de l'exploitation ajustés, les dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif. Les flux de trésorerie disponibles rendent compte de la trésorerie disponible pour accroître les distributions aux actionnaires et réduire la dette. La direction utilise cette mesure pour évaluer la capacité de la Société à accroître les rendements pour les actionnaires et à financer ses investissements de croissance.

Trimestres clos les 31 décembre Sables

pétrolifères Exploration et

production Raffinage et

commercialisation Siège social et

éliminations Impôt sur le

résultat Total (en millions de dollars) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025

2024 Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés 2 406 3 126 214 274 1 174 638 (108) (131) (468) (414) 3 218

3 493 Dépenses en immobilisations,

y compris les intérêts incorporés à l'actif (1 013) (941) (177) (255) (316) (352) (13) (22) - - (1 519)

(1 570) Flux de trésorerie disponibles (déficitaires) 1 393 2 185 37 19 858 286 (121) (153) (468) (414) 1 699

1 923

Exercices clos les 31

décembre Sables pétrolifères Exploration et production Raffinage et

commercialisation Siège social et éliminations Impôt sur le résultat Total (en millions de dollars) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025

2024 Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés 10 515 11 842 1 195 1 610 3 907 3 538 (894) (679) (1 940) (2 465) 12 783

13 846 Dépenses en immobilisations,

y compris les intérêts incorporés à l'actif (3 869) (4 340) (797) (907) (1 148) (1 190) (42) (46) - - (5 856)

(6 483) Flux de trésorerie disponibles (déficitaires) 6 646 7 502 398 703 2 759 2 348 (936) (725) (1 940) (2 465) 6 927

7 363

Flux de trésorerie disponibles normalisés

Les flux de trésorerie disponibles normalisés sont une mesure financière hors PCGR qui est calculée en normalisant les flux de trésorerie disponibles selon un prix du WTI de 75 $ US. La direction utilise les flux de trésorerie disponibles normalisés afin de comparer les flux de trésorerie disponibles dans un contexte de prix constants.

Périodes de 12 mois closes les 31 décembre





(en millions de dollars) 2025 2024 2023 Flux de trésorerie disponibles (données présentées) 6 927 7 363 7 497 Ajustés pour tenir compte de l'incidence du contexte commercial1) 1 779 140 (1 559) Ajustés pour tenir compte des coûts non structurels, y compris les éléments fiscaux (230) (130) (880) Flux de trésorerie disponibles (données normalisées) 8 476 7 373 5 058

1) Les résultats pour 2025 ont été normalisés selon l'hypothèse d'un prix du WTI de 75 $ US, fondé sur les sensibilités des FPEA annuelles suivantes: +210 M$ par augmentation du WTI de 1 $ US/b; +50 M$ par augmentation de l'écart entre le SYN et le WTI de 1 $ US/b; +0 M$ par augmentation de l'écart entre le WSC et le WTI de 1 $ US/b; +170 M$ par augmentation de 1 $ US/b au port de New York 2-1-1; +230 M$ par diminution de 1 $ CA/GJ au carrefour AECO; +135 M$ par augmentation de 20 $ CA/MWh du prix du réseau commun d'énergie de l'Alberta; +240 M$ par diminution de 0,01 $ US/CA.

Dette nette et dette totale

La dette nette et la dette totale sont des mesures financières hors PCGR que la direction utilise pour analyser la situation financière de la Société. La dette totale se compose de la dette à court terme, de la tranche courante de la dette à long terme et de la dette à long terme (qui sont toutes des mesures conformes aux PCGR). La dette nette correspond à la dette totale diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (une mesure conforme aux PCGR).









31 décembre 31 décembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2025 2024 Dette à court terme - - Tranche courante de la dette à long terme 973 997 Dette à long terme 9 014 9 348 Dette totale 9 987 10 345 Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie 3 650 3 484 Dette nette 6 337 6 861 Capitaux propres 45 124 44 514 Dette totale majorée des capitaux propres 55 111 54 859 Ratio dette totale/dette totale majorée des capitaux propres (%) 18,1 18,9 Ratio dette nette/dette nette majorée des capitaux propres (%) 12,3 13,4

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs (collectivement appelés « énoncés prospectifs » aux présentes) et d'autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où les présents énoncés ont été formulés, et en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et du matériel; l'incertitude liée aux conflits géopolitiques; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois applicables et les politiques gouvernementales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et des infrastructures; la capacité de tiers à remplir leurs obligations envers Suncor; l'élaboration et l'exécution de projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. Tous les énoncés et les informations traitant de prévisions ou de projections au sujet de l'avenir, ainsi que les autres énoncés et informations au sujet de la stratégie de croissance de Suncor, de ses prévisions courantes et futures en matière de dépenses en immobilisations ou de décisions d'investissement, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats d'exploitation et des résultats financiers, des activités de financement et d'investissement futures et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend à », « anticipe », « estime », « planifie », « prévu », « a l'intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « futur », « avenir », « potentiel », « occasion », « priorité », « stratégie » et autres expressions analogues. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué font référence aux éléments suivants: la stratégie, les axes privilégiés, les objectifs et les priorités de Suncor, ainsi que les avantages qui devraient en découler; l'opinion de Suncor selon laquelle elle dégagera davantage de valeur pour les actionnaires et des flux de trésorerie résilients, et les motifs qui sous-tendent cette opinion; les attentes selon lesquelles Suncor continuera de redistribuer 100 % des fonds excédentaires aux actionnaires en 2026; les projections de Suncor selon lesquelles les rachats d'actions s'élèveront à 3,3 G$ en 2026; et les énoncés concernant l'offre publique de rachat de la Société, notamment les attentes selon lesquelles la Société présentera une demande de renouvellement du programme d'offre publique de rachat après l'expiration de l'offre publique de rachat actuelle; le fait qu'elle considère que, selon le cours de ses actions ordinaires et d'autres facteurs pertinents, le rachat de ses propres actions représente un investissement intéressant et est dans son intérêt et celui de ses actionnaires, ainsi que l'attente de Suncor selon laquelle la décision d'affecter de la trésorerie au rachat d'actions n'aura pas d'incidence sur sa stratégie de croissance à long terme. En outre, tous les autres énoncés et renseignements traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où les présents énoncés ont été formulés, et en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et du matériel; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois applicables et les politiques gouvernementales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et des infrastructures; la capacité de tiers à remplir leurs obligations envers Suncor; l'élaboration et l'exécution de projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés et les renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon significative de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs. Le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

La notice annuelle, le rapport annuel aux actionnaires et le formulaire 40-F de Suncor, chacun daté du 26 février 2025, le rapport aux actionnaires pour le quatrième trimestre de 2025 daté du 3 février 2026 et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses significatives et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer ces documents en consultant le site Internet de Suncor à l'adresse suncor.com/fr-CA/FinancialReports ou sur SEDAR+ au sedarplus.ca ou sur EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Le rapport aux actionnaires pour le quatrième trimestre de 2025 de Suncor, les états financiers et les notes (non audités) peuvent être téléchargés à partir du profil de la Société sur SEDAR+ au sedarplus.ca ou sur EDGAR au sec.gov ou du site Web de Suncor, au suncor.com/fr-CA/FinancialReports.

Pour écouter la webdiffusion portant sur les résultats du quatrième trimestre de Suncor, veuillez visiter suncor.com/webdiffusions. La webdiffusion sera archivée pendant 90 jours.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables pétrolifères; à la production pétrolière extracôtière; au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis; et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-CanadaMC de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir plus sobre en carbone en investissant dans la production d'électricité à plus faible intensité d'émissions, le carburant créé à partir de matières premières renouvelables et les projets ciblant l'intensité des émissions. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Les actions ordinaires de Suncor (symbole: SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

