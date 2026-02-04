Die JTB Group hat "OPEN FRONTIER 2035" vorgestellt, ihre langfristige Vision für das nächste Jahrzehnt. Die Vision positioniert JTB als zukunftsweisendes Unternehmen, das Menschen, Orte, Unternehmen und Möglichkeiten zusammenbringt, um Verbindungen zu schaffen und neue Werte für die Gesellschaft zu generieren. Als Vorreiter einer neuen Ära des "Designing Human Moments" werden wir unser Fachwissen und unsere Erkenntnisse nutzen, um Verbindungen zu schaffen, Neues zu schaffen und einen Beitrag zur Welt zu leisten und so das Leben der Menschen mit Spannung und Zufriedenheit zu bereichern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260203155921/de/

JTB Group's Desired Vision for 2035

Unsere Quelle des Wertes ist die Kraft, Verbindungen zu schaffen

Die JTB-Gruppe hat "Intelligenz, die Verbindungen schafft" als Kern ihres Wettbewerbsvorteils positioniert. Durch die Kombination und kontinuierliche Verbesserung von Erkenntnissen und Fachwissen wird die Gruppe in die Lage versetzt, sinnvolle Verbindungen zu schaffen, indem sie Menschen, Orte, Unternehmen und Möglichkeiten zusammenbringt und so neue Werte für die Gesellschaft schafft.

Vier Schlüssel zur Umsetzung unserer Vision

Im Einklang mit ihrem Bestreben, ein Pionierunternehmen zu werden, wird die JTB Group die in ihrer 114-jährigen Geschichte gewonnenen Erkenntnisse und ihr Fachwissen nutzen, um ihre Fähigkeit zur Schaffung von Verbindungen zu maximieren, soziale Herausforderungen anzugehen und eine nachhaltige Zukunft für die globale Tourismusbranche mitzugestalten. Um ihre gewünschte Vision zu verwirklichen, wird die JTB Group die Transformation in vier Schwerpunktbereichen vorantreiben. Der Schwerpunkt jedes dieser Bereiche wird wie folgt sein:

Global

Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf der ganzen Welt

Schaffung einer globalen Attraktivität mit einem "glokalen" Ansatz (Fokus auf einzigartige lokale Marktanforderungen, die bei Kunden mit Präsenz in mehreren Ländern Anklang finden)

Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf der ganzen Welt Schaffung einer globalen Attraktivität mit einem "glokalen" Ansatz (Fokus auf einzigartige lokale Marktanforderungen, die bei Kunden mit Präsenz in mehreren Ländern Anklang finden) Geschäftsmodell

Umstellung auf ein Geschäftsmodell mit Eigentumsrechten durch den Erwerb von geistigem Eigentum und Vermögenswerten, einschließlich Immobilien

Neugestaltung unseres Umsatzmodells, um einmalige und wiederkehrende Einnahmen zu kombinieren

Umstellung auf ein Geschäftsmodell mit Eigentumsrechten durch den Erwerb von geistigem Eigentum und Vermögenswerten, einschließlich Immobilien Neugestaltung unseres Umsatzmodells, um einmalige und wiederkehrende Einnahmen zu kombinieren Informationen Daten

Aufbau einer KI-gestützten Informationsplattform zur Weiterentwicklung von Erkenntnissen

Organisation und Klärung von Informationen, um Erkenntnisse expliziter zu machen

Aufbau einer KI-gestützten Informationsplattform zur Weiterentwicklung von Erkenntnissen Organisation und Klärung von Informationen, um Erkenntnisse expliziter zu machen Kultur

Förderung von Vielfalt und Harmonie

Geschäftssegmente basierend auf globaler Markt-/Kundenorientierung

Um unsere Transformation voranzutreiben, haben wir strategische Geschäftssegmente eingerichtet, die das integrieren, was wir als "Global Tourism Intelligence" bezeichnen.

Globale Bereichslösung

Wir werden den regionalen Gesamtwert durch Investitionen in und die Bereitstellung von Lösungen für lokale Behörden, Destination Management Organisationen und Tourismusunternehmen steigern.

Wir werden den regionalen Gesamtwert durch Investitionen in und die Bereitstellung von Lösungen für lokale Behörden, Destination Management Organisationen und Tourismusunternehmen steigern. Globale Touristenlösung

Wir werden unsere Marketingfähigkeiten nutzen, um jedem einzelnen Reisenden ein optimales Reiseerlebnis zu bieten.

Wir werden unsere Marketingfähigkeiten nutzen, um jedem einzelnen Reisenden ein optimales Reiseerlebnis zu bieten. Globale Unternehmenslösung

Wir werden gemeinsam mit unseren Kunden aus der Wirtschaft und dem akademischen Bereich hochrentable Lösungen entwickeln, indem wir unsere Planungs- und Produktionskapazitäten nutzen.

Wir werden gemeinsam mit unseren Kunden aus der Wirtschaft und dem akademischen Bereich hochrentable Lösungen entwickeln, indem wir unsere Planungs- und Produktionskapazitäten nutzen. Globale Tourismusintelligenz

Wir werden den Wert, den wir für die Akteure der Tourismusbranche schaffen, steigern, indem wir Marketinglösungen über die Medien und Veranstaltungen anbieten.

Wichtige Finanzziele für 2035

Wir haben klare langfristige Ziele festgelegt, um unser Geschäft auszubauen und unsere Rentabilität zu stärken. Auf Basis der Managementrechnung streben wir bis zum Geschäftsjahr 2035 eine Steigerung des Transaktionsvolumens, eine Ausweitung des Bruttogewinns und eine deutliche Erhöhung der Margen wie folgt an:

Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 (Managementrechnung)

- Umsatz: 1.683,8 Billionen Yen

- Bruttogewinn: 293,7 Milliarden Yen

- Betriebsgewinn: 14,9 Milliarden Yen

- Bruttobetriebsgewinnquote: 5,0

- Umsatz: 1.683,8 Billionen Yen - Bruttogewinn: 293,7 Milliarden Yen - Betriebsgewinn: 14,9 Milliarden Yen - Bruttobetriebsgewinnquote: 5,0 Ziele für das Geschäftsjahr 2035 (Management Accounting)

- Umsatz: 2.500 Billionen Yen

- Bruttogewinn: 500 Milliarden Yen

- Betriebsgewinn: 75 Milliarden Yen

- Bruttobetriebsgewinnquote: 15

Um diese wichtigen Finanzziele zu erreichen, haben wir die folgenden Grundprinzipien festgelegt, um den Unternehmenswert mittel- bis langfristig zu maximieren und ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Wir werden:

Finanzielle Kapazitäten schaffen, um Investitionen in Wachstum und den Aufbau hochwertiger Vermögenswerte zu ermöglichen und so einen positiven Wachstumszyklus in Gang zu setzen. Die Kreditwürdigkeit und Finanzierungsfähigkeit durch die Steigerung unseres Unternehmenswertes verbessern. Uns auf Eventualitäten vorbereiten, indem wir zeitnah ein Niveau an Nettovermögen sichern, das vorhersehbare Verluste auffangen kann, und so zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität beitragen.

Umgestaltung unseres Geschäftsportfolios (Zielvorgaben)

Um unsere Vision zu verwirklichen, werden wir unser Geschäfts-, Investitions- und Talentportfolio auf integrierte Weise vorantreiben und Managementressourcen effizient und flexibel einsetzen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen und den Unternehmenswert zu steigern. Indem wir sowohl das Wachstum als auch die Rentabilität in allen Geschäftsbereichen angehen, wollen wir die folgenden wichtigen Finanzziele erreichen:

Anteil des globalen Geschäfts

Basiswert für das Geschäftsjahr 2024: Global 14 / Japan 86 (einschließlich Inbound-Geschäft in Japan)

Ziel für das Geschäftsjahr 2035: Global 50 / Japan 50

Basiswert für das Geschäftsjahr 2024: Global 14 / Japan 86 (einschließlich Inbound-Geschäft in Japan) Ziel für das Geschäftsjahr 2035: Global 50 / Japan 50 Abhängigkeit vom Personenverkehr

Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2024: 20 nicht abhängig vom Personenverkehr 80 abhängig

Ziel für das Geschäftsjahr 2035: 25 nicht abhängig 75 abhängig

Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2024: 20 nicht abhängig vom Personenverkehr 80 abhängig Ziel für das Geschäftsjahr 2035: 25 nicht abhängig 75 abhängig Umsatzkategorien

Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2024: 11 wiederkehrend 89 einmalig

Ziel für das Geschäftsjahr 2035: 30 wiederkehrend 70 einmalig

Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2024: 11 wiederkehrend 89 einmalig Ziel für das Geschäftsjahr 2035: 30 wiederkehrend 70 einmalig Unterstützung der Nachhaltigkeit (durch Partner)

Festlegung der Richtlinie: Juni 2025 Richtlinie für nachhaltige Transaktionen

Ziel für das Geschäftsjahr 2035: 63 der Geschäftspartner setzen Nachhaltigkeitsinitiativen um

Investitionsstrategie: Etablierung eines Zyklus für nachhaltiges Wachstum

Mit Schwerpunkt auf gezielten Investitionen in Premium-Vermögenswerte Unternehmensvermögen, geistiges Eigentum/Rechte und Humankapital werden wir einen Zyklus aus Entwicklung Umsatzwachstum vorrangiger Reinvestition etablieren und unsere Vermögenswerte durch unsere Geschäftsaktivitäten aufwerten, um zusätzlichen Cashflow zu generieren. Durch die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen und die Verbesserung der Fähigkeiten und der Motivation unserer Mitarbeiter können wir durch erhöhte Investitionen sowohl in Unternehmensvermögen als auch in Humankapital nachhaltige Werte schaffen.

Talentstrategie, Kultur

Wir werden grenzenlose Arbeitsweisen einführen, die nicht durch Zeit, Ort oder organisatorische Grenzen eingeschränkt sind, die Karriereplanung entsprechend den persönlichen "Wünschen" jedes Mitarbeiters unterstützen und Fähigkeiten und Erfahrungen sichtbar machen, um eine effektive Karriereplanung zu ermöglichen. Durch diese Bemühungen werden wir es Mitarbeitern mit unterschiedlichen Talenten weltweit ermöglichen, gemeinsam Werte auf globaler Ebene zu schaffen und kontinuierlich neue Verbindungen innerhalb der JTB-Gruppe zu knüpfen.

Nachhaltigkeit

Um unsere Unternehmensmission voranzutreiben, hat die JTB-Gruppe drei wesentliche Themen definiert: "Bereicherung der menschlichen Erfahrung", "Pflege unserer Umgebung" und "Engagierte Partnerschaft" sowie acht untergeordnete Themen. Wir setzen Initiativen um, die die positiven Auswirkungen von Verbindungen maximieren und negative Auswirkungen minimieren.

Im Juni 2025 haben wir eine Richtlinie für nachhaltige Transaktionen eingeführt, in der wir uns zum Ziel gesetzt haben, bis 2035 63 Prozent unserer Geschäftstransaktionen mit Partnern durchzuführen, die Nachhaltigkeitsinitiativen verfolgen. Außerdem verbessern wir die Barrierefreiheit unserer Websites und digitalen Kanäle, um unseren Kunden eine Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anzubieten, die auf Nachhaltigkeit basieren.

Einrichtung des JTB-Programms für soziales Engagement "Mirai Exchange Creation Fund"

Wir werden unsere CSR-Initiativen zur Bewältigung sozialer Herausforderungen verstärken und im Rahmen dieser Bemühungen im April 2026 das JTB-Programm für soziales Engagement "Mirai Exchange Creation Fund" einrichten. Der Fonds wird durch Spenden und Zuschüsse Aktivitäten zur Erhaltung und zum Schutz lokaler Gemeinschaften kontinuierlich unterstützen. Konkret wird der Fonds den Schutz und die Nutzung historischer Gebäude und immaterieller Kulturgüter wie Festivals, die Wiederherstellung und Erhaltung der natürlichen Umwelt sowie Maßnahmen gegen Overtourism unterstützen und so den Regionen helfen, Werte nachhaltiger zu schaffen.

Ausblick

Da KI-Agenten neue Geschäftsmodelle schaffen und die Gesellschaft einen tiefgreifenden Wandel durchläuft, wird der Wert von Verbindungen weiter zunehmen. Auf dieser Dynamik aufbauend wird JTB die Wirkung von Verbindungen vertiefen und erweitern, das Potenzial der Tourismusbranche ausbauen und sich gleichzeitig zu einem wegweisenden Unternehmen entwickeln, das neue Werte für die Gesellschaft schafft. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, die vielfältige Technologien, Erkenntnisse und Netzwerke einbringen, werden wir dazu beitragen, eine nachhaltige und prosperierende Zukunft zu verwirklichen.

Über die JTB Corp.

JTB ist einer der führenden Anbieter von Reiselösungen in Japan und bietet eine vielfältige Palette von Dienstleistungen und Produkten, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1912 zurückreicht, hat sich JTB kontinuierlich angepasst und innovativ weiterentwickelt, um seine Position an der Spitze der Branche zu behaupten. Von Individualreisen und der Förderung des regionalen Tourismus bis hin zu Geschäftstreffen und Sportveranstaltungen bietet JTB Unterstützung für ein breites Spektrum an reisebezogenen Aktivitäten. Geleitet von seiner Vision "Perfect moments, always" (Immer perfekte Momente) hat sich JTB zum Ziel gesetzt, Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen weltweit personalisierte Erlebnisse zu bieten. Mit einer globalen Präsenz an 152 Standorten in 36 Ländern und Regionen verbindet JTB Menschen, Orte und Möglichkeiten nahtlos miteinander und fördert gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft. https://www.jtbcorp.jp/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260203155921/de/

Contacts:

Kontakt für Presseanfragen:

JTB Corp. Team für Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: jtb0074_all@jtb.com