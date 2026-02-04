EQS-News: Ministry Of Finance / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Saudi-Arabien bereitet sich auf die AlUla-Konferenz für Schwellenländer vor, die vom 8. bis 9. Februar 2026 stattfinden wird



ALULA, Saudi-Arabien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das Königreich Saudi-Arabien bereitet sich auf die zweite Ausgabe der AlUla Conference for Emerging Market Economies (ACEME) vor, die vom 8. bis 9. Februar 2026 im Gouvernement AlUla in Zusammenarbeit zwischen dem saudischen Finanzministerium und dem Internationalen Währungsfonds stattfinden wird. An der Veranstaltung werden Finanzminister, Zentralbankgouverneure und politische Entscheidungsträger sowie die Leiter internationaler Finanzinstitutionen und Wirtschaftsexperten aus verschiedenen Ländern der Welt teilnehmen. Die Konferenz findet inmitten des raschen Wandels der Weltwirtschaft statt. In diesem Umfeld müssen die Schwellenländer ihre Widerstandsfähigkeit stärken und neue Chancen ergreifen, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten und den Lebensstandard zu verbessern, was sich positiv auf die Stabilität der Weltwirtschaft auswirken wird. ACEME verdeutlicht die wichtige strategische Partnerschaft zwischen dem saudischen Finanzministerium und dem Internationalen Währungsfonds und spiegelt auch die wachsende Rolle des Königreichs bei der Unterstützung des internationalen wirtschaftlichen Dialogs und der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit wider. Seine Exzellenz, der Finanzminister Mohammed Aljadaan, betonte, dass das Königreich mit der Ausrichtung der Konferenz sein kontinuierliches Engagement für die Unterstützung der internationalen Bemühungen zur Stärkung der globalen finanziellen und wirtschaftlichen Stabilität fortsetzt. Er wies auch darauf hin, dass die Schwellenländer aufgrund ihrer unmittelbaren Auswirkungen auf das weltweite Wirtschaftswachstum und die Stabilität ein zentrales Element im globalen Wirtschaftssystem darstellen. Minister Aljadaan sagte: "Die AlUla-Konferenz für Schwellenländer bietet eine einzigartige Plattform für den Meinungsaustausch über globale Wirtschaftsentwicklungen und die Erörterung von politischen Maßnahmen und Reformen, die ein integratives Wachstum unterstützen und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit verbessern werden, im Lichte einer breiteren internationalen Zusammenarbeit, die zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen beiträgt." Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Dr. Kristalina Georgieva, sagte: "Die AlUla-Konferenz bietet eine wichtige Plattform für die Schwellenländer, um zu erörtern, wie sie die Risiken bewältigen und die vor ihnen liegenden Chancen ergreifen können. In Zeiten tiefgreifender Veränderungen in der Weltwirtschaft, die durch Technologie, Demografie und Geopolitik vorangetrieben werden, sehen sich die politischen Entscheidungsträger mit einem schwierigeren und unsichereren Umfeld konfrontiert. Die Länder sollten zusammenarbeiten, um die Widerstandsfähigkeit durch eine solide makroökonomische und finanzielle Politik zu stärken. Die Konferenzteilnehmer werden Erfahrungen austauschen, politische Maßnahmen koordinieren und Wirtschaftsreformen unterstützen, die diesen Ländern helfen können, vom globalen wirtschaftlichen Wandel zu profitieren und ein integrativeres und nachhaltigeres Wachstum zu erzielen. Weitere Ziele der Konferenz sind: das internationale Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen die Schwellenländer konfrontiert sind; die erfolgreichen Erfahrungen einiger Länder bei der Entwicklung innovativer Lösungen hervorzuheben, die die internationale Zusammenarbeit verbessern; die Anziehung von Investitionen zu fördern und zur Verbesserung des Lebensstandards und zur Erreichung wirtschaftlichen Wohlstands beizutragen. WEITERE INFORMATIONEN: https://alulaeme.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2619814/5751260/Ministry_Of_Finance_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/saudi-arabien-bereitet-sich-auf-die-alula-konferenz-fur-schwellenlander-vor-die-vom-8-bis-9-februar-2026-stattfinden-wird-302678535.html



