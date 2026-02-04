Anzeige
Mittwoch, 04.02.2026
Gold dreht wieder auf: Goldpreis-Comeback - und diese Bohrung liefert 307 Meter "Gold-System"
Dow Jones News
04.02.2026 06:45 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Februar

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Februar 

=== 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis 
*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis 
  07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q 
     (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q 
  08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast) 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 
     PROGNOSE:   51,3 
     zuvor:    51,5 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  47,9 
     zuvor:    50,1 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  48,6 
     zuvor:    50,0 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  53,3 
     zuvor:    52,7 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  52,5 
     zuvor:    51,3 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  51,9 
     zuvor:    52,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  51,5 
     zuvor:    51,5 
  10:00 LU/Stabilus SE, HV 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  54,3 
     zuvor:    51,4 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj 
     zuvor:   +0,5% gg Vm/-1,7% gg Vj 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vj 
     zuvor:  +1,2% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 
     im Volumen von 4 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Jahresergebnis 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +45.000 Stellen 
     zuvor:  +41.000 Stellen 
  14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), außerordentliche HV 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   52,5 
     1. Veröff.:  52,5 
     zuvor:    52,5 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 
     PROGNOSE:   53,5 
     zuvor:    54,4 Punkte 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht beim 
     Rotary Economic Symposium 
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q 
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis 
 
    - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Januar 
    - HK/Börsenfeiertag: Hongkong 
===

