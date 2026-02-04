DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Februar
=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz) *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis *** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis 07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q 08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,9 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,6 zuvor: 50,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 52,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 51,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 52,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,5 10:00 LU/Stabilus SE, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 51,4 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-1,7% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:45 US/Abbvie Inc, Jahresergebnis *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +45.000 Stellen zuvor: +41.000 Stellen 14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), außerordentliche HV *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,5 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,4 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht beim Rotary Economic Symposium *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Januar - HK/Börsenfeiertag: Hongkong ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
